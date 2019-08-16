Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"В период с 15 по 18 августа 2019 года в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и прилегающих к Алматы территориях в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на горных реках ожидаются подъемы уровней воды и формирование склонового стока", - сообщает РГП "Казгидромет".

Кроме того, днем 15 августа в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь. 15-16 августа местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, северный местами 15-20 метров в секунду, днем 15 августа порывы 25 метров в секунду.

В Петропавловске 15-16 августа ожидается гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, северный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%", - отметили в РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, 15 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Костанае ожидаются гроза, днем ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области с вероятностью 95-100% 15 августа местами ожидается гроза. Утром и днем местами сохраняется ветер северо-западный, северный 15-20 метров в секунду.

Кроме того, по информации синоптиков, в Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, шквал, ветер юго-западный с переходом на северный, 15-20 метров в секунду, днем 15 августа порывы 25 метров в секунду. В Кокшетау ожидается гроза, град.

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