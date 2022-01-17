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В шести регионах страны из-за непогоды закрыты дороги

16.01.2022, 17:01 64971
В шести регионах страны из-за непогоды закрыты дороги
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 16 ЯНВАРЯ - По данным АО "НК "Казавтожол" из-за гололеда, метели, ограниченной видимости закрыто движение на автодорогах республиканского и областного значения в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", в этих регионах ожидаются метель, снег, гололед, ветер местами до 15-20 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС.
 
Оперативный штаб МЧС обеспечил межведомственное взаимодействие с дорожными службами, МВД, Казгидрометом и местными исполнительными органами. На закрытых участках дорог задействована снегоуборочная техника, выставлены посты из числа спасателей и полицейских, подготовлены пункты обогрева, по мере накопления осуществляется поэтапный пропуск автоколонн в сопровождении сотрудников полиции и дорожных служб.
 
Между тем, в Северо-Казахстанской области открыли все участки дорог, где ранее движение было ограничено.

 

новости по теме

Худайбергенов: перечисления однодневных зарплат бюджетников в фонд "Казакстан халкына" нужно прекратить

17.01.2022, 15:07 2361
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Член попечительского совета фонда "Казакстан халкына" экономист Олжас Худайбергенов высказался по поводу перевода однодневных зарплат, призвав прекратить подобную практику, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наблюдается волна, когда госслужащие, бюджетники или частные компании перечисляют свою однодневную зарплату. Фонд совершенно не для этих целей. Из него народ должен получать деньги, а не перечислять туда", - написал Олжас Худайбергенов на своей странице в Facebook.

 
По его мнению, в фонд могут перечислять обеспеченные люди и компании, у которых большие излишки, но при этом законные доходы.
 
Худайбергенов полагает, что могут появиться иные источники поступлений, и добровольные перечисления простых людей тоже возможны. "Но кампанию с перечислением однодневных зарплат надо прекратить", - заявил он.
 
Напомним, в рамках исполнения поручения главы государства несколько общественных организаций Казахстана учредили общественный социальный фонд (ОСФ) "Казакстан халкына". 
 

СпецЦОНы в Алматинской и Жамбылской областях возобновили работу

17.01.2022, 14:00 10401
СпецЦОНы в Алматинской и Жамбылской областях возобновили работу
Фото: facebook_правительство для граждан
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - С 17 января возобновили работу специализированные центры обслуживания населения в Алматинской и Жамбылской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

График работы - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Суббота и воскресенье - выходные дни", - сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительства для граждан".

 
Также в госкорпорации напомнили, что при посещении отделов ЦОН необходимо соблюдать меры санитарной безопасности.
 
 

В Алматы полностью восстановлена работа общественного транспорта

17.01.2022, 12:48 13726
В Алматы полностью восстановлена работа общественного транспорта
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - О восстановлении работы общественного транспорта и ущербе дорожно-транспортной инфраструктуре города рассказал руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодняшний день запущены все 1600 единиц подвижного состава по 151 маршруту, в том числе троллейбусные и пригородные. Режим работы городских маршрутов - с 8.00 до 21.00, пригородных - с 9.00 до 21.00. Кроме того, возобновлена работа метро. Режим работы - с 7.00 до 21.00", - рассказал Мурзаханов в ходе аппаратного совещания.

 
Он проинформировал, что во время беспорядков были повреждены 28 автобусов (26 единиц - ТОО "Алматыэлектротранс", по одной - ТОО "АвтоАлмаТранс" и ТОО "Автотрансгаз"). На сегодня, по его словм, полностью восстановлены 16 автобусов, остальные 12 будут отремонтированы до конца января по мере поставки запчастей (стекол).
 
Аэропорт и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме, отметил спикер. С 15 января частично возобновлены междугородние перевозки (в Талдыкорган, Тараз и Шымкент).
 
Руководитель управления городской мобильности рассказал также о восстановлении дорожной инфраструктуры города. 
 
По результатам обследования улично-дорожной сети города выявлено разрушение 1050 квадратных метров дорожного покрытия, 410 метров заваленных бордюров, 98 разрушенных металлических решеток. Ремонтно-восстановительные работы завершены. Разобрано 2025 квадратных метров брусчатки на тротуарах, покрытие тротуаров восстановлено, проинформировали в пресс-службе городского акимата. 
 
Мурзаханов сообщил, что, помимо этого, в Алматы было повреждено оборудование 46 светофорных объектов и 121 дорожный знак (на площади Республики, по проспектам Назарбаева, Достык, Абая, Райымбека, улицам Толе би, Сатпаева и Момышулы). На сегодня они полностью восстановлены.
 

Также ведутся работы по восстановлению автобусных павильонов: из 43 поврежденных уже полностью восстановено 23, остальные 20 планируется отремонтировать до конца января по мере изготовления стеклопакетов. Ремонт проводится за счет средств частных инвесторов (ТОО "РТС" и ТОО "Юником Бизнес")", - проинформировали в акимате.

 

 

Адвокат рассказал, могут ли полицейские просматривать телефоны во время режима ЧП

17.01.2022, 11:13 19396
Адвокат рассказал, могут ли полицейские просматривать телефоны во время режима ЧП
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - Адвокат Джохар Утебеков разъяснил, что изымать телефон у граждан имеет право только следователь и только с санкции суда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Утебеков отметил, что Конституция защищает "тайну вашей частной жизни, переписки, телефонных переговоров и банковских вкладов".
 
По его словам, "закон о ЧП позволяет полицейским досматривать людей в ЧП. При этом они должны действовать в пределах соответствующих обстоятельств".
 

Очевидно, что при этом ЧП полицейские могут искать у вас только оружие и краденое. Отбирать и рассматривать ваш телефон - нет", - написал адвокат в Instagram.

 
Он пояснил, что изымать телефон во время ЧП, как и в мирное время, имеет право только следователь "и только с санкции суда". 
 

Универсальный совет. Если полицейские нарушают ваши права, звоните "102" и ищите их начальство. Доберетесь до компьютера - подайте жалобу в прокуратуру", - добавил правозащитник.


 

Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях

16.01.2022, 20:17 52031
Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях
НУР-СУЛТАН. 16 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Карагандинской, Акмолинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 17 января в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. 
 
17 января на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере области ожидается туман.
 
Ночью 17 января на северо-востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, юго-западный ветер, порывы до 18 метров в секунду.
 
Ночью и утром 17 января в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области, в горных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах до 15-20 метров в секунду, порывы до 23 метра в секунду. 
 
В Шымкенте ночью и утром 17 января ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный, западный до 15-20 метров в секунду. 
 
17 января на юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере области порывы до 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области низовая метель. 
 
17 января на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается метель. Ветер юго-западный ночью, днем на западе, севере, востоке области до 15-20 метров в секунду. 
 
17 января ночью на большей части, днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед. 
 
В Нур-Султане 17 января ночью и утром ожидается метель. Ветер юго-западный ночью и утром порывы до 15-20 метров в секунду.
 
17 января на юго-западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, на юго-западе, северо-востоке области до 15-20 метров в секунду. 
 
17 января на юге, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью до 15-20, временами порывы 23, днем на севере, западе области порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью 17 января в центре, на востоке Павлодарской области ожидается поземок, гололед. Ветер юго-западный, на севере, западе области порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
17 января на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, на севере, западе области порывы до 23-28 метров в секунду. 
 

В СКО открыли все дороги

16.01.2022, 14:57 71811
ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 ЯНВАРЯ - В Северо-Казахстанской области открыты все участки дорог, где ранее было ограничено движение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи со стабилизацией погодных условий открыто движение для всех видов транспорта на закрытых ранее дорогах, сообщает пресс-служба ДЧС. 
 
На территории области закрытых дорог республиканского и областного значения сейчас нет.
 

Бизнесменам Алматы рассказали, что делать, если они пострадали во время массовых беспорядков

16.01.2022, 13:26 73041
АЛМАТЫ. 16 ЯНВАРЯ - В мегаполисе продолжает работать городская комиссия по определению причиненного предпринимателям ущерба в ходе террористических действий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как отметил в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций заместитель начальника следственного управления департамента полиции Алматы Ергали Ибраимов, не следует убирать следы погромов и поврежденное имущество до проведения следственных действий, прежде всего нужно вызвать полицию. По его словам, созданы 54 следственно-оперативные группы. В помощь привлечены сотрудники из других регионов - 37 следователей и 51 криминалист. Также сотрудники полиции принимают заявления в торговых центрах - ЦУМ, "Москва" и "Променад".
 
Ергали Ибраимов настоятельно рекомендует перезаписать на жесткий диск или флеш-карту записи с камер видеонаблюдения, ресиверов, серверов и так далее и передать эти записи представителям правоохранительных органов. 
 

Если предприниматель не дождался прибытия следователя и провел уборку и восстановительные работы, необходимо предъявить, помимо финансовых документов, подтверждающие фото и видеоматериалы, которые станут основанием для рассмотрения вопроса о компенсации ущерба", - отметил он.

 
После того как полицейские осмотрят место происшествия, следует ознакомиться с протоколом, при необходимости сделать дополнения, запросить данные следователя, номер регистрации и получить у следователя постановление о признании в качестве потерпевшего.
 

Заверенные копии финансовых документов, реестр поврежденного или украденного имущества необходимо представить в органы следствия. Кроме того, с документами, полученными от сотрудников полиции, а также правоустанавливающими документами на помещение, оборудование, продукцию (накладные, счета-фактуры, приходные акты и так далее) необходимо обратиться в соответствующую Комиссию в районном акимате" - сообщил Ибрагимов. 

 
Отмечается, что для предпринимателей, у которых не сохранились вышеупомянутые документы, в настоящее время разрабатывается механизм оценки ущерба.
 
После того как проведены следственные действия, на поврежденном объекте можно делать ремонт и возобновлять деятельность.
 
Хронология массовых беспорядков в Казахстане.
 

Создан попечительский совет фонда "Казакстан Халкына"

16.01.2022, 11:33 76411
Создан попечительский совет фонда "Казакстан Халкына"
Фото: 24.kz
НУР-СУЛТАН. 16 ЯНВАРЯ - В состав попечительского совета фонда "Казакстан Халкына" вошли известные общественные и государственные деятели, представители гражданского общества, меценаты и другие авторитетные граждане нашей страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба фонда, в состав попечительского совета вошли:
 
  • Пя Юрий - председатель КФ "University Medical Center";
  • Саин Аружан - уполномоченный по правам ребенка в РК, директор благотворительного фонда "Добровольное Общество "Милосердие";
  • Байгалиева Бахыт - председатель, учредитель ОЮЛ "Ассоциация помощи пациентам с орфанными заболеваниями";
  • Таукелева Саида - руководитель, учредитель РОО "Общественный контроль и мониторинг";
  • Алиева Эльмира - председатель ОФ "Help Today"; 
  • Чинкисбаева Лаззат - исполнительный директор ОО "Менін Атамекенім";
  • Трифонов Владислав - ОО "Жизнь без границ";
  • Смирнова Ирина - депутат мажилиса, общественный деятель;
  • Сулейменова Роза - генеральный директор ТОО "САТР";
  • Ержан Алмаз - общественный деятель, защитник прав людей с ограниченными возможностями;
  • Жандосов Ораз - директор Центра экономического анализа "Ракурс", экономист;
  • Худайбергенов Олжас - старший партнер консалтинговой компании "Center for strategic initiatives";
  • Байтасов Арманжан - владелец "Tan Media Group", меценат;
  • Сулейменов Каирбек - председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП "Атамекен". 
 
На пост председателя попечительского совета избран Юрий Пя.
 
Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления. Совет отвечает за определение основных направлений деятельности фонда и его задач, утверждает бюджет, осуществляет другие контрольные и организационные функции. 
 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщал, что фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов. 
 
Председателем общественного социального фонда "Казакстан халкына" (Народу Казахстана) назначен Болат Жамишев.
 

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