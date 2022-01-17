В шести регионах страны из-за непогоды закрыты дороги

НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Член попечительского совета фонда "Казакстан халкына" экономист Олжас Худайбергенов высказался по поводу перевода однодневных зарплат, призвав прекратить подобную практику, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наблюдается волна, когда госслужащие, бюджетники или частные компании перечисляют свою однодневную зарплату. Фонд совершенно не для этих целей. Из него народ должен получать деньги, а не перечислять туда", - написал Олжас Худайбергенов на своей странице в Facebook .

По его мнению, в фонд могут перечислять обеспеченные люди и компании, у которых большие излишки, но при этом законные доходы.

Худайбергенов полагает, что могут появиться иные источники поступлений, и добровольные перечисления простых людей тоже возможны. "Но кампанию с перечислением однодневных зарплат надо прекратить", - заявил он.