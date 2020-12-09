Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - В столице и семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане ночью и утром ожидается туман.

8-10 декабря в Туркестанской области местами ожидается туман. В Шымкенте и Туркестане 8-9 декабря временами ожидается туман.

8 декабря в Карагандинской области местами ожидается туман.

Ночью 8 декабря на севере Мангистауской области сохранится сильный мороз до 22 градусов.

Днем 8 декабря в Павлодарской области ожидается местами низовая метель. Ветер западный, местами 15-20 метров в секунду. В Павлодаре днем ожидается низовая метель.

8 декабря в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидается туман. В Таразе временами ожидается туман.

С прохождением фронтальных разделов на юго-востоке, севере и северо-востоке РК местами пройдет снег. На остальной территории Казахстана под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, на севере страны - усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

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