В Усть-Каменогорске планируют отказаться от отстрела бездомных животных

Усть-Каменогорск. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске планируют полностью отказаться от отстрела бродячих животных, вместо этого зверей станут отлавливать и помещать в приют.

В Усть-Каменогорске планируют построить специальное убежище для животных. Ранее депутаты городского маслихата сообщали, что взять на себя затраты по возведению здания решило ТОО "Казцинк". Народные избранники лишь попросили выделить землю, передает Kazakhstan Today.

По информации местной администрации, предварительно уже выбран участок для обустройства "дома" зверей. Расположится он в районе Согры на улице Машиностроителей в шестистах метрах от жилой зоны. Его примерная площадь - 2-3 тысячи квадратных метров, пишет YK-news.kz

Депутаты уточнили, что сейчас решается и вопрос выделения средств на содержание животных, а не на их отстрел. В администрации города планируют выделить на работу приюта около 2 млн тенге.

Народные избранники предполагают, что до конца года стороны подпишут документ, разрешающий строительство. А уже весной здание начнут возводить.

Основой будущего пристанища для четвероногих станет действующая организация "Преданное сердце". Пока точно неизвестно, сколько животных одновременно сможет принять здание. Как предполагает организатор действующего приюта Алина Сайфулина, там должно расположиться минимум 200 зверей.

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