Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске военнослужащий в банке обезвредил вооруженного ножом грабителя, передает Kazakhstan Today.





Заместитель командира роты по воспитательной и идеологической работе 4-й механизированной бригады лейтенант Мурод Махаметов в одном из отделений банка города Усть-Каменогорска лицом к лицу столкнулся с грабителем, который угрожал ножом посетителям. Не растерявшись, Мурод мгновенно среагировал, выбил нож и обезвредил нарушителя, удерживая его до прибытия полиции", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.





Другой военнослужащий помог задержать грабителя в Актау. Как рассказали в пресс-службе, на Актауском центральном рынке офицер военно-морской базы старший лейтенант Асхат Мадьяров услышал крик о помощи и увидел убегающего грабителя с ножом и в маске. Не раздумывая, Асхат догнал преступника, сбил его с ног, скрутил и передал сотрудникам полиции.





Эти поступки являются образцом мужества, смелости и решительности настоящих защитников Отечества. Данные военнослужащие уже отмечены правоохранительными органами и будут поощрены командованием частей, где проходят воинскую службу", - заключили в Минобороны.





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