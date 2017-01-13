Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Сегодня на презентации программы действий на 2017 год по развитию транспортного комплекса Астаны стало известно, что городские власти рассматривают вопрос введения платы за въезд в Астану в утренние часы, передает корреспондент агентства.
"Сейчас въезжает более 75 тысяч автомобилей ежедневно из пригорода. Самое важное, что 30-40% трафика въезжает в пиковый период. Рассматривается вопрос платного въезда. Сейчас ведется аналитика, ведется анализ. Обязательно будет предусматриваться возможность пересадки на общественный транспорт", - сказал директор по транспорту ТОО "Астана LRT" Рустам Халилов.
Он подчеркнул, что планируется ввести плату за проезд только в часы пик - с 07.00 до 09.30. Пока вопрос рассматривается и сроки введения оплаты не оговорены.
"Мы мотивируем людей, чтобы им было удобно добираться на общественном транспорте, поскольку в один автобус помещается около 100 человек, если разделить на количество автомобилей, даже если взять по два человека, то это 50 машин", - сказал Халилов.
По словам главы управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырзы Игенбердинова, для исключения вероятности дискриминации, плата будет взиматься со всех транспортных средств, въезжающих в город в часы пик, вне зависимости от места регистрации автомобиля.
"Льготные категории граждан, согласно законодательству РК, освобождаются от оплаты за въезд", - отметил он.
Просмотров: 14045
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter