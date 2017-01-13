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В утренние часы въезд в Астану может стать платным12.01.2017
Общество  15:30

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Сегодня на презентации программы действий на 2017 год по развитию транспортного комплекса Астаны стало известно, что городские власти рассматривают вопрос введения платы за въезд в Астану в утренние часы, передает корреспондент агентства.

"Сейчас въезжает более 75 тысяч автомобилей ежедневно из пригорода. Самое важное, что 30-40% трафика въезжает в пиковый период. Рассматривается вопрос платного въезда. Сейчас ведется аналитика, ведется анализ. Обязательно будет предусматриваться возможность пересадки на общественный транспорт", - сказал директор по транспорту ТОО "Астана LRT" Рустам Халилов.

Он подчеркнул, что планируется ввести плату за проезд только в часы пик - с 07.00 до 09.30. Пока вопрос рассматривается и сроки введения оплаты не оговорены.

"Мы мотивируем людей, чтобы им было удобно добираться на общественном транспорте, поскольку в один автобус помещается около 100 человек, если разделить на количество автомобилей, даже если взять по два человека, то это 50 машин", - сказал Халилов.

По словам главы управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырзы Игенбердинова, для исключения вероятности дискриминации, плата будет взиматься со всех транспортных средств, въезжающих в город в часы пик, вне зависимости от места регистрации автомобиля.

"Льготные категории граждан, согласно законодательству РК, освобождаются от оплаты за въезд", - отметил он.
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