В выходные в большинстве областей Казахстана ожидаются снег и метели

Алматы. 9 ноября. Kazakhstan Today - В предстоящие выходные дни в Казахстане ожидается по-настоящему зимняя погода, передает Kazakhstan Today.





Снег и метель - такая погода ожидается в выходные дни в большинстве областей Казахстана, на юге и юго-востоке ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, но и здесь в понедельник уже будет снег и местами метель", - сообщает "Казгидромет".





Такая погода связана с холодными фронтами, смещающимися на Казахстан с районов Западной Сибири. Они-то и принесут влажный арктический воздух и вызовут похолодание на всей территории республики. Температура воздуха в эти дни ожидается ниже климатической нормы на 2-5 градусов, в северных, центральных и восточных областях - на 5-10 градусов.





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