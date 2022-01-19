В восьми областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента. Алматинской, Актюбинской, Туркестанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 января днем в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами на юге и востоке ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке порывы 15-20 метров в секунду.

19 января на центре и востоке Актюбинской области ожидается туман.

Утром и днем 19 января на западе, в горных, предгорных районах, ночью 20 января в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере области и в горных районах туман, гололед. Ветер юго-западный на юге, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, утром и днем порывы 23-28 метров в секунду. 20 января ветер восточный в горных районах 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте утром и днем 19 января ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер юго-западный утром и днем 15-20, порывы 23 метра в секунду.

19 января в южной половине Акмолинской области ожидается туман.

19 января на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе порывы 15-20 метров в секунду. На севере области ожидается туман.

19 января на севере и в центре Кызылординской области сохраняется туман, ожидается днем в южной половине области гололед. Ветер северо-восточный, ночью в южной половине области 15-20 метров в секунду.

19 января на северо-западе, юге Карагандинской области ожидается туман.

19 января на юге, западе, востоке Павлодарской области ожидается туман.