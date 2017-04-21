Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today – 22 апреля в Алматы начнется первый тур сплошной дератизации (работ по уничтожению крыс и мышей), сообщил департамент охраны общественного здоровья города Алматы.

В ведомстве напомнили, что данные работы акиматом города проводятся ежегодно в два тура (весной и осенью). Дератизация направлена на сдерживание численности грызунов на безопасном уровне, так как грызуны являются распространителями ряда опасных для человека зоонозных заболеваний: иерсиниоза, листериоза, пастереллеза, лептоспироза, сальмонеллеза и токсоплазмоза. Показатели зараженности указанными возбудителями находятся в прямой зависимости от численности грызунов. Кроме того, ими наносится и экономический ущерб (поедание продуктов, порча имущества и другое), передает Kazakhstan Today.

В текущем году сплошной дератизации подлежит территория города общей площадью 47 330 гектаров, в том числе открытые территории - 32 338 гектаров и частные домовладения малоэтажного жилого сектора - 14 992 гектаров, или 138 017 домов.

На выделенные бюджетные средства специализированная организация "Центр дезинфекции по городу Алматы" проведет обработку открытых мест территории города, где в теплый период года обитают крысы - берега рек, водоемы, логи, парки, скверы, арычная сеть, контейнерные площадки, внутриквартальные территории, а также придомовые участки и хозяйственные постройки частных домовладений малоэтажного жилого сектора. Работа производственных бригад будет вестись под контролем специалистов районных акиматов, управлений охраны общественного здоровья, сельского хозяйства и ветеринарии.

"Важно, чтобы одновременно с проведением сплошной дератизации на территории мегаполиса все городские организации и учреждения, рынки, торговые, пищевые, коммунальные, производственные объекты, независимо от форм собственности, а также КСК многоквартирных жилых домов за счет своих средств провели истребление грызунов в своих зданиях и территориях на договорной основе с частными дезинфекционными фирмами. Также повышению эффективности сплошной дератизации способствуют мероприятия по санитарной очистке улиц, жилого сектора, берегов открытых водоемов, прилегающих территорий учреждений и организаций, улучшению защищенности помещений от проникновения грызунов, а также по ликвидации мест стихийных свалок, скоплений бытового и строительного мусора. Обработка проводится с использованием зерновых приманок и антикоагулянта "Бромадиолон". Имеющаяся в приманках доза яда нарушает свертываемость крови, повышает проницаемость кровеносных сосудов, в результате чего происходит кровоизлияние во внутренние органы грызунов, их тело раздувается и наступает их гибель в среднем в течение 5-7 дней. Поэтому во время работ и в течение 10 дней после работ по уничтожению крыс не следует ошибочно расценивать выход отравленных зверьков на открытые местности как увеличение их численности, а распухших под действием яда крыс визуально принимать за упитанность. Трупики павших зверьков не представляют эпидемической опасности и утилизируются вместе с твердыми бытовыми отходами", - говорится в сообщении.

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