Петропавловск. 15 февраля. Kazakhstan Today - Жительница Петропавловска напала на школьного инспектора, сообщили в пресс-службе ДВД Северо-Казахстанской области.

По информации пресс-службы, 37-летняя жительница областного центра оскорбила школьного инспектора полиции нецензурной бранью, порвала ему форменное обмундирование, передает Kazakhstan Today.

"Инцидент произошел на одном из рынков города, где работала женщина, которую по месту работы вынуждены были посетить школьный инспектор и его коллега. Полицейские пришли на рынок в связи с решением городской комиссии по делам несовершеннолетних о направлении учащейся 8 класса для дальнейшего обучения в спецшколу", - пояснили в полиции.

В ДВД уточнили, что для направления в спецшколу девочке необходимо пройти медицинскую комиссию. Девочка упорно не посещает занятия, имеет неудовлетворительные оценки по многим предметам, а мама не занимается ее воспитанием. Найти школьницу по месту жительства практически невозможно.

Поведение школьницы дважды рассматривалось на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних. В отношении ее матери собран и направлен в суд административный материал по статье 127 КРКоАП (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

"Не застав в очередной раз школьницу дома, ювенальные полицейские пришли в торговый бутик, чтобы узнать о местонахождении девочки. Женщина, завидев полицейских, начала выражаться нецензурной бранью, а затем напала на школьного инспектора, порвав форму и поцарапав шею. Вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа собрала материал, который внесен в единый реестр досудебных расследований. Санкция статьи 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти) предусматривает наказание: от штрафа до 2 тысяч МРП до лишения свободы на срок до 2 лет", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что в прошлом году следователями области в суд направлено 20 уголовных дел, связанных с применением насилия в отношении сотрудников полиции. К разным срокам ограничения свободы осуждены 20 человек.

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