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Жительницы Астаны 8 марта будут ездить бесплатно в общественном транспорте

07.03.2019, 17:55 8236
Астана. 7 марта. Kazakhstan Today - Астанчанкам 8 марта подарят бесплатный проезд в общественном транспорте, передает Kazakhstan Today.
 
В Международный женский день для всех жительниц столицы проезд в общественном транспорте будет бесплатным, сообщает официальный сайт акимата Астаны. 
 
Подобная акция проводится в столице впервые. Таким образом руководство города решило поздравить женщин с праздником.
 

Завтра, 8 марта, жительницы и гостьи столицы смогут воспользоваться услугами общественного транспорта абсолютно бесплатно", - говорится в сообщении транспортной компании "Aстана LRT".

 

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