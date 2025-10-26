25.10.2025, 19:55 2956

Историческая медаль: казахстанка стала бронзовым призером ЧМ по таеквондо в Китае

Нодира Ахмедова принесла Казахстану первую за 18 лет женскую медаль чемпионата мира по таеквондо
Пекин. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка Нодира Ахмедова завоевала бронзовую медаль Чемпионата мира по таеквондо, проходящего в китайском городе Уси, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Выступая в весовой категории до 49 килограммов, Нодира завершила турнир на стадии полуфинала, обеспечив себе место в тройке сильнейших. В полуфинальном поединке она уступила спортсменке из Китайского Тайбэя Ю Юн Лю", - говорится в сообщении.


Как отметили в министерстве, эта награда стала крупнейшим достижением Нодиры Ахмедовой на международной арене и принесла Казахстану первую за 18 лет женскую медаль чемпионата мира по таеквондо.

Предыдущее достижение среди женщин датируется 2007 годом, когда казахстанская спортсменка завоевала бронзу на мировом первенстве в Пекине", - добавили в пресс-службе.


Ранее казахстанец стал серебряным призером чемпионата мира по таеквондо в ОАЭ.
 
