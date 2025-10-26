25.10.2025, 19:55 2956
Историческая медаль: казахстанка стала бронзовым призером ЧМ по таеквондо в Китае
Нодира Ахмедова принесла Казахстану первую за 18 лет женскую медаль чемпионата мира по таеквондо
Пекин. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка Нодира Ахмедова завоевала бронзовую медаль Чемпионата мира по таеквондо, проходящего в китайском городе Уси, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Выступая в весовой категории до 49 килограммов, Нодира завершила турнир на стадии полуфинала, обеспечив себе место в тройке сильнейших. В полуфинальном поединке она уступила спортсменке из Китайского Тайбэя Ю Юн Лю", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, эта награда стала крупнейшим достижением Нодиры Ахмедовой на международной арене и принесла Казахстану первую за 18 лет женскую медаль чемпионата мира по таеквондо.
Предыдущее достижение среди женщин датируется 2007 годом, когда казахстанская спортсменка завоевала бронзу на мировом первенстве в Пекине", - добавили в пресс-службе.
Ранее казахстанец стал серебряным призером чемпионата мира по таеквондо в ОАЭ.
новости по теме
25.10.2025, 11:30 5236
Казахстанская спортсменка завоевала золотую медаль молодежного чемпионата мира по женской борьбе
Фото: olympic.kz
Белград. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка Шугыла Омирбек завоевала золотую медаль молодежного чемпионата мира по женской борьбе в Сербии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсменка дошла до финального раунда в весовой категории до 55 килограммов. В схватке за золотую медаль мирового первенства Омирбек противостояла Туба Демир из Турции. Противостояние завершилось победой казахстанки со счетом 12:8", - говорится в сообщении.
Шугылу Омирбек поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
Это историческое достижение. Казахстан впервые завоевал золотую медаль на международном турнире такого высокого уровня. Отрадно, что наша молодежь благодаря своему упорству и трудолюбию показывает хорошие результаты в разных сферах. Желаю Шугыле успехов!" - заявил он.
Ранее Казахстанская теннисистка стала победительницей турнира серии WTA 500 в Китае.
22.10.2025, 19:28 18556
Казахстан впервые примет чемпионат мира по таеквондо
Фото: МТС РК
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан официально выбран страной - хозяйкой чемпионата мира по таеквондо (WT) 2027 года, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.
Решение об этом было принято 22 октября в китайском городе Уси на заседании Всемирной федерации таеквондо (World Taekwondo) в рамках текущего мирового первенства.
Напомним, в мае 2025 года казахстанец Аятжан Амирханов стал серебряным призером чемпионата мира по таеквондо в Объединенных Арабских Эмиратах.
19.10.2025, 19:58 36401
Казахстанская теннисистка стала победительницей турнира серии WTA 500 в Китае
Фото: olympic.kz
Пекин. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина стала победительницей турнира серии WTA 500 в Китае, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
В финале казахстанке противостояла Екатерина Александрова. Решающий матч продлился три сета. Первый остался за соперницей. Однако затем Рыбакина уверенно забрала два последующих. Итоговый счет составил 3:6, 6:0, 6:2", - говорится в сообщении.
Ранее Рыбакина обыграла первую ракетку мира - белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в американском городе Цинциннати.
19.10.2025, 11:01 40206
Победителем турнира "Қазақстан Барысы - 2025" стал Марат Байкамуров
Фото: instagram/ulttyqatsport.kz
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане победителем турнира по қазақ күресі "Қазақстан Барысы - 2025" стал Марат Байкамуров, сообщает Центр национальных и конных видов спорта.
Серебряную медаль завоевал Ерасыл Қажыбаев, а бронзовым призером стал Нурдәулет Жарылгапов.
Также победителя турнира "Қазақстан Барысы - 2025" поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
Поздравляю Марата Байкамурова с убедительной победой на турнире "Қазақстан Барысы-2025"! Он показал высокий уровень спортивного мастерства и порадовал болельщиков. Государство и в дальнейшем будет поддерживать развитие қазақ күресі", - говорится в сообщении.
Ранее казахстанская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду.
11.10.2025, 10:00 81171
Казахстан разгромил Лихтенштейн в отборочном турнире ЧМ-2026 по футболу
Фото: Sports.kz
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана обыграла команду Лихтенштейна со счетом 4:0 в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает Sports.kz.
Встреча прошла на стадионе "Астана Арена", обслуживала ее судейская бригада во главе с Павелом Рачковски из Польши.
Стартовые составы выглядели следующим образом:
Казахстан: Сейсен, Каиров, Касым, Алип, Вороговский, Зайнутдинов, Куат, Самородов, Оразов, Кенжебек, Чесноков;
Лихтенштейн: Бюхель, Хофер, Шлегель, Геппель, Нотаро, Зеле, Хаслер, Киндле, Люхингер, Цюнд.
Первый гол хозяева смогли забить только на 26-й минуте после дальнего удара Галымжана Кенжебека под перекладину, а через две он ассистировал поразившему пустые ворота Бактиеру Зайнутдинову. Перед перерывом гости могли отыграть один мяч, однако Алибек Касым вынес мяч с ленточки. Вторая половина стартовала с атак казахстанцев, который привел к еще одному голу Галымжана Кенжебека, итог подвел Касым - 4:0.
Благодаря этой победе сборная Казахстана набрала шесть очков. Первая победа Казахстана в отборе на ЧМ-2026 также была добыта в матче с Лихтенштейном: выездная игра в марте завершилась победой казахстанских футболистов со счетом 2:0.
13 октября Казахстан на выезде встретится с Северной Македонией.
Напомним, 30 сентября алматинский "Кайрат" дома проиграл мадридскому "Реалу" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 5:0.
07.10.2025, 17:18 99841
Международный турнир по шахматам среди дипломатов прошел в Астане
Фото: Astana Diplomatic Club
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Казахстана завершился первый Международный турнир среди дипломатов, сотрудников дипломатических миссий, представителей международных организаций и членов их семей Chess for Peace Diplomatic Cup 2025.
Соревнование проходило 5 октября на площадке Академии шахмат имени Динары Садуакасовой и объединило участников из 12 стран. Организаторами турнира выступили Академия шахмат Динары Садуакасовой и дипломатический клуб "Астана".
Как сообщили организаторы, мероприятие направлено на укрепление дружеских и культурных связей между представителями различных государств, проживающих и работающих в Казахстане, а также популяризацию шахмат как универсального языка интеллекта, логики и мира.
Шахматы - это не просто спорт, это диалог культур. Через интеллектуальные поединки мы укрепляем взаимное уважение и понимание между представителями разных стран", - отметили организаторы.
Интеллектуальные поединки проходили по швейцарской системе в семь туров. В общем зачете со стопроцентным результатом, 7 очков из 7 возможных, победу одержал Kedzierski Slawomir (посольство Польши. - Прим. ред.). Почетное 2-е место занял Aktayev Zhengisbek (посольство США. - Прим. ред.), а бронзовым призером по дополнительным показателям стал Omirali Ilkhan (дипломатическая школа "Астана". - Прим. ред.).
01.10.2025, 08:35 148696
Как прошел матч "Кайрат" - "Реал" в Алматы
Фото: акимат Алматы
Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский "Кайрат" дома проиграл мадридскому "Реалу" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает Sports.kz.
Матч на Центральном стадионе Алматы завершился поражением "Кайрата" со счетом 5:0. Хет-трик у "Реала" оформил Килиан Мбаппе (25-я минута, с пенальти, 52-я и 74-я), еще по одному мячу забили Эдуарду Камавинга (83-я) и Браим Диас (90+3).
Таким образом, "Кайрат" потерпел второе поражение в основном раунде Лиги чемпионов: ранее команда Рафаэля Уразбахтина в гостях уступила "Спортингу" - 1:4. Что касается "Реала", то мадридский клуб одержал вторую победу на общем этапе: в первом туре подопечные Хаби Алонсо выиграли дома у "Марселя" - 2:1.
По данным городского акимата, за игрой на стадионе наблюдали почти 23 тысячи болельщиков. Матч вызвал большой интерес за пределами страны: в Алматы прибыло более 5 тыс. иностранных туристов. Основной поток туристов прибыл из Китая, России, Испании, Японии, Великобритании, Чехии и других стран.
В обеспечении порядка участвовали более 2,5 тысячи сотрудников полиции. Кроме того, дежурили подразделения гарнизона Алматы - около 50 человек личного состава. А медпомощь обеспечивали бригады скорой и квалифицированные врачи.
26.09.2025, 19:53 179771
Казахстанская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду
113 участников из 20 стран разыграли награды в рапиде 15+10.
Лима. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 19-летняя алматинка Ксения Балабаева выиграла в столице Перу чемпионат мира 2025 года по рапиду среди юниоров до 20 лет, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации шахмат.
С 23 по 28 сентября в отеле Sheraton Lima Centro Histórico в Лиме проходит чемпионат мира по рапиду и блицу среди юниоров до 20 лет - FIDE World Junior Rapid and Blitz Chess Championship 2025.
В категории Open казахстанских участников нет, а в категории Girls играют гроссмейстер среди женщин (WGM) Ксения Балабаева (рейтинг в рапиде на 1 сентября - 2287/рейтинг в блице - 2308), WGM Лия Курмангалиева (2150/2174) и международный мастер среди женщин (WIM) Амина Кайрбекова (2259/2091).
23-25 сентября 113 участников из 20 стран разыграли награды в рапиде 15+10 (15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с первого), 9 туров по швейцарской системе.
У девушек после двух дней лидировала с 5 очками Ксения Балабаева. Заключительный день соревнований 19-летняя алматинка начала с победы над Умидой Омоновой, после чего уверенными ничьими с Анной Журовой и Афрузой Хамдамовой обеспечила себе первое место.
К сожалению, даже три победы в последний день не позволили Амине Кайрбековой компенсировать провал второго дня (лишь полочка в 3 партиях). Тогда как Лию Курмангалиеву, напротив, подвел финиш.
У юношей перед последним днем лидировало трио из Узбекистана - гроссмейстер (GM) Мухиддин Мадаминов, международные мастера (IM) Хумоюн Бегмуратов и Мухаммадзохид Суяров. 16-летний Суяров и стал чемпионом мира по рапиду.
26 сентября - день отдыха. 27-28 сентября будут разыграны награды в блице 3+2 (3 минуты на партию с добавлением 2 секунд за каждый ход, начиная с первого), 9 туров по швейцарской системе.
