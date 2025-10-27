Казахстан завоевал семь золотых медалей на юношеской Азиаде в Бахрейне  

Фото: Sports.kz

Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана обыграла команду Лихтенштейна со счетом 4:0 в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года, - Сборная Казахстана обыграла команду Лихтенштейна со счетом 4:0 в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает Sports.kz.





Встреча прошла на стадионе "Астана Арена", обслуживала ее судейская бригада во главе с Павелом Рачковски из Польши.





Стартовые составы выглядели следующим образом:

Казахстан: Сейсен, Каиров, Касым, Алип, Вороговский, Зайнутдинов, Куат, Самородов, Оразов, Кенжебек, Чесноков;

Лихтенштейн: Бюхель, Хофер, Шлегель, Геппель, Нотаро, Зеле, Хаслер, Киндле, Люхингер, Цюнд.









Первый гол хозяева смогли забить только на 26-й минуте после дальнего удара Галымжана Кенжебека под перекладину, а через две он ассистировал поразившему пустые ворота Бактиеру Зайнутдинову. Перед перерывом гости могли отыграть один мяч, однако Алибек Касым вынес мяч с ленточки. Вторая половина стартовала с атак казахстанцев, который привел к еще одному голу Галымжана Кенжебека, итог подвел Касым - 4:0.





Благодаря этой победе сборная Казахстана набрала шесть очков. Первая победа Казахстана в отборе на ЧМ-2026 также была добыта в матче с Лихтенштейном: выездная игра в марте завершилась победой казахстанских футболистов со счетом 2:0.





13 октября Казахстан на выезде встретится с Северной Македонией.



