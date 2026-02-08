07.02.2026, 21:26 11921
Казахстанские лыжницы и конькобежки открыли выступление сборной РК на Олимпиаде-2026
Фото: Сали Сабиров/ НОК Казахстана
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Олимпийских играх-2026 в Италии стартовали соревнования по лыжным гонкам и конькобежному спорту.
Первой дисциплиной в программе Игр стал женский скиатлон (10 км+10 км), сообщили в Национальном олимпийском комитете.
В гонке приняли участие две представительницы сборной Казахстана. Ксения Шалыгина стала 53-й. Надежда Степашкина финишировала 60-й.
Олимпийское золото завоевала Фрида Карлссон (Швеция). Второй на финише была Эбба Андерссон (Швеция). Замкнула тройку лучших Хейди Венг (Норвегия).
Также состоялся розыгрыш наград в конькобежном спорте на дистанции 3000 метров среди женщин.
Казахстан в этом виде программы представляли две спортсменки. И обеим удалось войти в десятку лучших", - отметили в НОК.
Надежда Морозова с результатом 4:01.200 завершила выступление на шестом месте. Елизавета Голубева финишировала десятой - 4:03.300.
Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала Франческа Лолобриджида (Италия) - 3:54.280.
Второй стала норвежка Рагне Виклунд - 3:56.540. Третьей финишировала Валери Мальте (Канада) - 3:56.930.
Напомним, зимние Олимпийские игры Милан-Кортина стартовали 6 и продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие около 3 тысяч спортсменов из 93 стран мира. Медали будут разыграны в восьми видах спорта по 16 дисциплинам - всего 116 комплектов наград. Сборную Казахстана представляют 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин), которые выступят в 10 дисциплинах.
08.02.2026, 10:44
Перед Олимпиадой в одном из видов спорта разгорелся скандал
Стало известно о новых и необычных ухищрениях спортсменов в прыжках с трамплина для завоевания олимпийских медалей
Милан. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии зимних Олимпийских игр в Италии разгорелся необычный скандал, связанный со спортсменами в прыжках с трамплина, который получил название "пенисгейт". Атлетов подозревают в использовании косметических инъекций (а точнее гиалуроновой кислоты) в гениталии для получения преимущества на соревнованиях, сообщает РБК.
Первые сообщения о новой технологии мошенничества появились в немецком издании Bild еще в январе, однако только непосредственно перед Олимпиадой Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что действительно изучает подобные случаи, не упомянув конкретных имен и даже стран.
Федерация лыжных видов спорта (FIS) уже заявила, что вводит новые меры против манипуляций: продвинутое 3D-сканирование тела и костюмов, переработанные костюмы для предотвращения вмешательства и микрочипы в ткани, проверяющие наличие манипуляций. Также будет система карточек, как в футболе: за нарушение правил экипировки спортсмен получит желтую карточку. Повторное нарушение приведет к красной и дисквалификации из следующего этапа соревнований.
Для чего спортсмены идут на такие ухищрения и как эти инъекции дают им преимущество на фоне соперников
В прыжках с трамплина действует строгая система контроля экипировки, особенно аэродинамических костюмов. Размер и форма костюма четко регламентированы, так как даже незначительное увеличение площади поверхности на форме может повлиять на подъемную силу и дальность полета.
Суть предполагаемой "лазейки" заключается в том, что перед началом сезона проводятся 3D-сканирования тел спортсменов, в том числе измеряется длина от самой низкой точки области гениталий до пола. Введение гиалуроновой кислоты в пенис приводит к его увеличению. Соответственно, расстояние до пола меняется, и спортсмен получает право на больший размер костюма. Таким образом, создается большая площадь поверхности костюма и увеличивается подъемная сила во время прыжка. В результате спортсмен может дольше находиться в воздухе и дальше пролететь, что дает преимущество в борьбе за призовые места.
Комбинезон как способ мошенничества
И без инъекций некоторые страны шли на различные ухищрения с костюмами. В прошлом году разгорелся скандал на чемпионате мира, когда два норвежских тренера по прыжкам с трамплина и техник по костюмам были отстранены FIS на 18 месяцев за манипуляции. В центре спора оказались олимпийские чемпионы Мариус Линдвик и Иоганн Андре Форфанг, которых обвинили в использовании измененных комбинезонов (на них были армированной нитью усилены швы, что не соответствовало изначальному стандарту, но при этом улучшало аэродинамику).
По итогу спортсмены были дисквалифицированы, а Линдвик также лишен серебряной медали.
Норвежская федерация лыжного спорта признала, что команда манипулировала костюмами, но заявила о невиновности прыгунов. FIS оштрафовала спортсменов на 5 тыс. швейцарских франков (около $6,2 тыс.). Юристы отстраненных лиц назвали решение FIS "непропорционально строгим", отметив, что подобные нарушения ранее не влекли таких серьезных последствий.
В прошлом были дисквалификации, немало. Это часть спорта, - приводит слова представителя Международной лыжной федерации (FIS) Бруно Сасси New York Post. - Но никогда не было такой дерзкой попытки не только нарушить правила, но и просто сделать что-то... обманывать систему так, что это сильно отличается от простого костюма, который чуть длиннее или немного свободен".
08.02.2026, 10:11
Зимние Олимпийские Игры: расписание стартов второго дня
Фото: Минтуризма и спорта РК
Милан. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - XXV зимние Олимпийские игры открылись в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо 6 февраля. Сегодня ожидается выступление казахстанских спортсменов в двух видах спорта - лыжном скиатлоне и биатлоне, сообщили в Минтуризма и спорта РК.
В лыжном скиатлоне среди мужчин выступят Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало и Наиль Башмаков. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале Qazsport в 16.30.
Кроме того, Казахстан будет представлен в смешанной эстафете по биатлону. В составе сборной Казахстана примут участие Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева и Айша Ракишева. Прямая трансляция будет показана телеканалом Qazsport в 17.55.
07.02.2026, 10:02
Олимпиада-2026: расписание выступлений казахстанских спортсменов 7 февраля
Фото: НОК РК
Милан. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По информации Национального олимпийского комитета, сегодня, 7 февраля, казахстанские атлеты примут участие в лыжных гонках и конькобежном спорте.
Сегодня сборная Казахстана стартует на Олимпийских играх - 2026 в Италии. Казахстанские спортсмены будут представлены в лыжных гонках и конькобежном спорте.
Лыжные гонки, скиатлон среди женщин начнется в 17.00 по времени Астаны. В соревнованиях примут участие казахстанки Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина.
В 20.00 начнутся состязания по конькобежному спорту на дистанции 3000 метров среди женщин. За медали поборются Надежда Морозова и Елизавета Голубева.
Минувшей ночью в Италии прошла церемония открытия ХХV зимних Олимпийских игр - 2026. Зимние Олимпийские игры Милан - Кортина пройдут с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие около 3 тысяч спортсменов из 93 стран мира. Медали будут разыграны в восьми видах спорта по 16 дисциплинам - всего 116 комплектов наград. Сборную Казахстана представляют 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин), которые выступят в 10 дисциплинах.
07.02.2026, 08:43
Огонь ХХV зимних Олимпийских игр зажгли в Италии
Фото: НОК РК
Милан. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо официально стартовали XXV зимние Олимпийские игры. Главная церемония открытия состоялась на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.
Впервые в истории игр установлены две чаши с олимпийским огнем, его зажгли одновременно в двух городах. Одна чаша расположена в Милане на Арке Мира, или Триумфальной арке, - знаковой достопримечательности города. Вторая чаша разместилась в центре Кортина-д'Ампеццо на Пьяцца Дибона, информирует РБК.
Огонь в Милане зажгли трехкратные олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту - Альберто Томба и Дебора Компаньони. В Кортина-д'Ампеццо это сделала олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске Софья Годжа.
Во время парада наций флаг Казахстана несли представитель шорт-трека Денис Никиша и спортсменка по фристайл-могулу Аяулым Амренова, рассказали в Министерстве туризма и спорта РК.
В ведомстве отметили, что формат церемонии открытия стал особенностью Олимпиады. Она одновременно прошла на четырех площадках.
Денис Никиша присутствовал на торжестве в Милане, тогда как Аяулым Амиренова приняла участие в церемонии в коммуне Ливиньо, где будут проходить соревнования по лыжным дисциплинам", - поделились в министерстве.
В Национальном олимпийском комитете Казахстана рассказали, что церемония прошла под общей концепцией Armonia, отражающей идею объединения городского и горного пространств, различных культур, эпох и художественных традиций Италии и мира. Художественная часть открылась номером Bellezza, в котором около 70 танцовщиков Академии театра "Ла Скала" предстали в образе оживающих скульптур. Постановка завершилась формированием масштабного барельефа, вдохновленного работами Антонио Кановы.
Следующий блок после прибытия на арену президента Италии Серджо Маттареллы был посвящен образу Италии как страны, объединяющей город и горы. Художественный номер "Город и горы" объединил более 150 артистов, воздушных гимнастов и сценические конструкции олимпийских колец, которые соединились в единую композицию - символ гармонии и единства.
Продолжением стала сцена Fantasia - символ итальянского воображения и творческой свободы. В ней были задействованы более 240 артистов, объединенных в цветовые группы. Хореография, визуальные элементы создали динамичную композицию, отражающую культуру Италии.
Парад спортсменов прошел в распределенном формате и стал одним из центральных элементов церемонии. Делегации выходили в строгой последовательности в Милане, Ливиньо, Предаццо и Кортине-д’Ампеццо.
Историческая часть церемонии была представлена номером Time Travel. Музыкально-театральный спектакль объединил профессиональных артистов и музыкантов, завершившись общим выходом всех участников шоу. Далее последовал номер Gesti Italiani, в котором через язык жестов и визуальные переводы на экранах зрителям был представлен образ итальянского темперамента и гостеприимства.
Зимние Олимпийские игры Милан-Кортина пройдут с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие около 3 тысяч спортсменов из 93 стран мира. Медали будут разыграны в восьми видах спорта по 16 дисциплинам - всего 116 комплектов наград. Сборную Казахстана представляют 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин), которые выступят в 10 дисциплинах.
Все соревнования с участием национальной команды Казахстана будут транслироваться в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, "Хабар" и Jibek Joly.
В НОК также представили расписание выступления казахстанских спортсменов с указанием времени Астаны:
7 февраля
Вид спорта: Лыжные гонки, скиатлон (женщины)
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Дарья Ряжко
Во сколько: 17.00
Вид спорта: Конькобежный спорт, 3000 м (женщины)
Кто: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Во сколько: 20.00
8 февраля
Вид спорта: Лыжные гонки, скиатлон (мужчины)
Кто: Амиргали Муратбеков, Наиль Башмаков
Во сколько: 17.00
Вид спорта: Биатлон, смешанная эстафета
Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Айша Ракишева, Милана Генева
Во сколько: 20.00
9 февраля
Вид спорта: Конькобежный спорт, 1000 м (женщины)
Кто: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Во сколько: 21.30
Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина, нормальный трамплин (мужчины)
Кто: Илья Мизерных, Данил Васильев
Во сколько: 23.00
10 февраля
Вид спорта: Лыжные гонки, спринт (мужчины и женщины)
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Во сколько: 13.15
Вид спорта: Шорт-трек, 500 м (женщины, квалификация), 1000 метров (мужчины, квалификация), смешанная эстафета (предварительный раунд)
Кто: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова
Во сколько: 14.30
Вид спорта: Фристайл-могул, первая квалификация (мужчины)
Кто: Павел Колмаков
Во сколько: 15.15
Вид спорта: Биатлон, индивидуальная гонка (мужчины)
Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов
Во сколько: 17.30
Вид спорта: Фристайл-могул, первая квалификация (женщины)
Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова
Во сколько: 18.15
Вид спорта: Фигурное катание, короткая программа (мужчины)
Кто: Михаил Шайдоров
Во сколько: 22.30
11 февраля
Вид спорта: Лыжное двоеборье (нормальный трамплин)
Кто: Чингиз Ракпаров
Во сколько: 14.00
Вид спорта: Фристайл-могул, вторая квалификация (женщины)
Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова
Во сколько: 15.00
Вид спорта: Лыжное двоеборье (лыжная гонка)
Кто: Чингиз Ракпаров
Начало: 17.45
Вид спорта: Биатлон, индивидуальная гонка (женщины)
Кто: Айша Ракишева, Милана Генева
Во сколько: 18.15
Вид спорта: Фристайл-могул, финал (женщины)
Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова (в случае успешной квалификации)
Во сколько: 18.15
12 февраля
Вид спорта: Фристайл-могул, вторая квалификация (мужчины)
Кто: Павел Колмаков
Во сколько: 14.00
Вид спорта: Горнолыжный спорт, супергигант (женщины)
Кто: Александра Скороходова
Во сколько: 15.30
Вид спорта: Фристайл-могул, финал (мужчины)
Кто: Павел Колмаков (в случае успешной квалификации)
Во сколько: 16.15
Вид спорта: Лыжные гонки, гонка с раздельным стартом (женщины)
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко
Во сколько: 17.00
Вид спорта: Конькобежный спорт, 5000 м (женщины)
Кто: Надежда Морозова
Во сколько: 20.30
13 февраля
Вид спорта: Шорт-трек, 500 м (женщины), 1000 м (мужчины), четвертьфиналы, полуфиналы, финалы
Кто: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Яна Хан, Ольга Тихонова
Во сколько: 00.15
Вид спорта: Лыжные гонки, гонка с раздельным стартом (мужчины)
Кто: Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Во сколько: 15.45
Вид спорта: Биатлон, спринт (мужчины)
Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов
Во сколько: 18.00
Вид спорта: Фигурное катание, произвольная программа (мужчины)
Кто: Михаил Шайдоров
Во сколько: 23.00
14 февраля
Вид спорта: Горнолыжный спорт, гигантский слалом (мужчины)
Кто: Ростислав Хохлов
Во сколько: 14.00
Вид спорта: Фристайл-могул, параллельный могул (женщины)
Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова
Во сколько: 14.30
Вид спорта: Лыжные гонки, эстафета (женщины)
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко
Во сколько: 16.00
Вид спорта: Биатлон, спринт (женщины)
Кто: Айша Ракишева, Милана Генева
Во сколько: 18.45
Вид спорта: Конькобежный спорт, командная гонка преследования (1/4 финала, женщины)
Кто: Казахстан
Во сколько: 20.00
Вид спорта: Конькобежный спорт, 500 м (мужчины)
Кто: Евгений Кошкин
Во сколько: 21.00
Вид спорта: Прыжки с трамплина, большой трамплин (мужчины)
Кто: Илья Мизерных, Данил Васильев
Во сколько: 22.45
15 февраля
Вид спорта: Шорт-трек, 1000 м (женщины, квалификация)
Кто: Ольга Тихонова
Во сколько: 01.00
Вид спорта: Горнолыжный спорт, гигантский слалом (женщины)
Кто: Александра Скороходова
Во сколько: 14.00
Вид спорта: Фристайл-могул, параллельный могул (мужчины)
Кто: Павел Колмаков
Во сколько: 14.30
Вид спорта: Биатлон, гонка преследования 12,5 км (мужчины)
Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов
Во сколько: 15.15
Вид спорта: Биатлон, гонка преследования (женщины)
Кто: Айша Ракишева, Милана Генева (в случае высоких результатов в предыдущих дисциплинах)
Во сколько: 18.45
Вид спорта: Конькобежный спорт, 500 м (женщины)
Кто: Кристина Силаева, Арина Ильященко
Во сколько: 21.03
16 февраля
Вид спорта: Горнолыжный спорт, слалом (мужчины)
Кто: Ростислав Хохлов
Во сколько: 14.00
Вид спорта: Шорт-трек, 500 м (мужчины), 1000 м (женщины)
Кто: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова
Во сколько: 15.00
Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования
Кто: Илья Мизерных, Данил Васильев
Во сколько: 23.00
17 февраля
Вид спорта: Лыжное двоеборье, большой трамплин
Кто: Чингиз Ракпаров
Во сколько: 14.00
Вид спорта: Фристайл-акробатика, квалификация (женщины)
Кто: Аяна Жолдас
Во сколько: 14.45
Вид спорта: Фристайл-акробатика, квалификация (мужчины)
Кто: Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов
Во сколько: 17.30
Вид спорта: Лыжное двоеборье, лыжная гонка
Кто: Чингиз Ракпаров
Во сколько: 17.45
Вид спорта: Конькобежный спорт, командная гонка преследования (женщины, полуфиналы, финалы)
Во сколько: 18.52
Вид спорта: Фигурное катание, короткая программа (женщины)
Кто: Софья Самоделкина
Во сколько: 22.45
18 февраля
Вид спорта: Лыжные гонки, командный спринт
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Во сколько: 13.45
Вид спорта: Горнолыжный спорт, слалом (женщины)
Кто: Александра Скороходова
Во сколько: 14.00
Вид спорта: Фристайл-акробатика (женщины, финал)
Кто: Аяна Жолдас (в случае успешной квалификации)
Во сколько: 15.30
19 февраля
Вид спорта: Шорт-трек, 500 м (четвертьфиналы, полуфиналы, финалы мужчины)
Кто: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев (в случае успешного преодоления предварительного раунда)
Во сколько: 00.15
Вид спорта: Фристайл-акробатика (финалы, мужчины)
Кто: Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов, Асылхан Асан (в случае успешной квалификации)
Во сколько: 15.30
Вид спорта: Фигурное катание, произвольная программа (женщины)
Кто: Софья Самоделкина
Во сколько: 23.00
20 февраля
Вид спорта: Биатлон, масс-старт (мужчины)
Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов ( в случае высоких результатов на предыдущих гонках)
Во сколько: 18.15
Вид спорта: Конькобежный спорт, 1500 м (женщины)
Кто: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Во сколько: 20.30
21 февраля
Вид спорта: Шорт-трек, 1500 м (1/4, 1/2 и финалы, женщины)
Кто: Яна Хан, Ольга Тихонова
Во сколько: 00.15
Вид спорта: Фристайл-акробатика, смешанные команды
Кто: Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Аяна Жолдас, Асылхан Асан, Роман Иванов
Во сколько: 14.45
Вид спорта: Лыжные гонки, масс-старт (мужчины)
Кто: Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Во сколько: 15.00
Вид спорта: Биатлон, масс-старт (женщины)
Кто: Айша Ракишева, Милана Генева ( в случае высоких результатов на предыдущих гонках)
Во сколько: 18.15
Вид спорта: Конькобежный спорт, масс-старт (женщины)
Кто: Елизавета Голубева
Начало: 19.50
22 февраля
Вид спорта: Лыжные гонки, масс-старт (женщины)
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник
Во сколько: 14.00
Закрытие зимних Олимпийских игр - 2026
Начало в 00.00
06.02.2026, 17:12
Церемония открытия Олимпиады-2026 состоится в ночь на 7 февраля
Фото: Sports.kz
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь с 6 на 7 февраля состоится торжественная церемония открытия ХХV зимних Олимпийских игр 2026 года с участием Казахстана, сообщает Sports.kz.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо в период с 6 по 22 февраля.
Казахстанские спортсмены будут состязаться в 10 спортивных дисциплинах. Программу Игр первыми откроют выступления спортсменов по конькобежному спорту и лыжным гонкам. Завершающим этапом станут соревнования по горнолыжному спорту.
23 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственный флаг Республики Казахстан членам национальной сборной - Денису Никише, Аяулым Амреновой и члену паралимпийской сборной Казахстана Ерболу Хамитову.
05.02.2026, 17:47
Алматы примет зимние Азиатские игры - 2029 - официально
Фото: НОК РК
Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы назван местом проведения зимних Азиатских игр - 2029. Соответствующий документ в Милане (Италия) подписали президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин и глава Олимпийского совета Азии Его Высочество Шейх Джоан бин Хамад Аль-Тани, сообщили в пресс-службе НОК.
Организация комплексных международных соревнований, включая Азиатские игры, имеет стратегическое значение для страны. Это проявление высокого доверия со стороны международного спортивного сообщества и признание потенциала и готовности Казахстана принимать турниры такого высокого уровня. Проведение Азиатских игр 2029 года в Алматы станет дополнительным импульсом для развития зимних олимпийских видов спорта. Для нас этот вызов - возможность на практике подтвердить организационную состоятельность страны, опираясь на накопленный опыт и уже функционирующую спортивную и городскую инфраструктуру, которая не требует дополнительного строительства объектов. Для Казахстана большая честь вновь принять у себя зимнюю Азиаду",- озвучил Геннадий Головкин.
Как отметили в комитете, Алматы обладает сформированной спортивной и городской инфраструктурой, что позволило рассматривать город в качестве потенциальной площадки для проведения комплексных международных соревнований без необходимости масштабного дополнительного строительства. Использование уже существующих объектов, а также имеющийся опыт проведения крупных спортивных событий обеспечат рациональный и взвешенный подход к организации игр.
В пресс-службе напомнили, что Казахстан уже имеет успешный опыт проведения крупных мультиспортивных событий. В 2011 году страна принимала зимние Азиатские игры, а в 2017-м в Алматы прошла Всемирная зимняя Универсиада.
Ранее право на проведение Азиатских игр 2029 года было предоставлено Саудовской Аравии, однако впоследствии принимающая сторона заявила о необходимости переноса сроков проведения Игр в связи с масштабностью инфраструктурных проектов и дополнительными требованиями к подготовке соревнований.
Напомним, о том, что Алматы примет Азиатские игры 2029 года, 3 февраля сообщило издание "Синьхуа".
03.02.2026, 20:46
Зимняя Азиада - 2029 пройдет в Алматы
Фото: Нургали Жумагазы/пресс-служба НОК Казахстана
Алматы. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Зимние Азиатские игры 2029 года пройдут в Алматы, сообщает издание "Синьхуа".
Саудовская Аравия получила право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2022 году. Однако в прошлом месяце олимпийский и паралимпийский комитет Саудовской Аравии и Олимпийский комитет Азии объявили об отсрочке мероприятия на неопределенное время", - пишет издание со ссылкой на Олимпийский совет Азии.
По данным "Синьхуа", Олимпийский совет Азии и Республика Казахстан планируют официально подписать соглашение о проведении зимней Азиады 5 февраля в Милане.
31.01.2026, 18:35
Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open 2026
Фото: olympic.kz
Мельбурн. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open 2026 в Австралии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В финале казахстанка билась против первой ракетки мира Арины Соболенко. Первый сет остался за Рыбакиной. Елена выиграла его со счетом 6:4. Второй забрала соперница точно с таким же счетом. В решающем сете казахстанка вновь была сильнее - 6:4", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой в финале теннисного турнира Australian Open, сообщает Акорда.
От всей души поздравляю Вас с очередным выдающимся спортивным достижением - блестящей победой на открытом чемпионате Австралии по теннису. Вы вновь убедительно показали свою совершенную технику и волю к победе, достигли результата, которым восхищено все мировое теннисное сообщество. Желаю Вам дальнейших спортивных побед на самых престижных турнирах!" - говорится в поздравлении.
Ранее Елена Рыбакина стала первой теннисисткой из Азии, выигравшей итоговый турнир WTA.
