Президент наградил казахстанских боксеров за победу на ЧМ
У Казахстана очень высокий потенциал в боксе, отметил Токаев
Фото: Акорда
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил победителей и призеров чемпионата мира по боксу, сообщает пресс-служба главы государства.
Единоборства всегда занимали особое место в нашем обществе. В частности, казахстанский бокс, у истоков которого был знаменитый Шокыр Болтекулы, имеет свою уникальную историю. С середины прошлого века многие наши спортсмены получили мировое признание. В годы независимости славные традиции старшего поколения не прервались. Из 15 золотых медалей, завоеванных нашей страной на летних Олимпийских играх, семь принадлежат боксерам. Мы верим, что эта преемственность найдет достойное продолжение, ведь для этого имеются все возможности", - заявил президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране созданы необходимые условия для занятий спортом молодежи, большое внимание уделяется улучшению инфраструктуры
Открываются новые спортивные залы и секции для детей. В сельской местности возводятся современные спортивные комплексы. По моему поручению в этом году будет открыт Национальный университет спорта. Принимаются и другие меры. У нашей страны очень высокий потенциал в боксе, который признают на международной спортивной арене. Наши спортсмены - очень талантливые и целеустремленные, среди них немало чемпионов мира. Государство уделяет приоритетное внимание развитию боксу. Работа в этом направлении должна быть комплексной. Перед нами стоит важная задача - сделать бокс национальным видом спорта", - сказал глава государства.
По словам президента, итоги первого чемпионата мира под эгидой World Boxing стали результатом слаженной работы всей национальной команды: боксеров, тренеров, менеджеров, спортивных врачей, функционеров.
Поэтому наряду с непосредственными триумфаторами важно всемерно поддерживать и чествовать всех, кто внес вклад в это весомое достижение. Учитывая высокую конкуренцию и современные тенденции развития бокса, нужно постоянно вовлекать в процесс подготовки сборной новых специалистов, активно использовать передовые инновационные решения", - отметил он.
Напомним, казахстанские боксеры завоевали две золотые и одну серебряную медали на ЧМ.