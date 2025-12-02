Глава государства поставил перед акимом Алматинской области ряд задач

Фото: Акорда

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева. Главе государства были представлены основные показатели социально-экономического развития региона, а также планы по развитию Алматинской агломерации, сообщает пресс-служба Акорды.





Марат Султангазиев сообщил, что за последние три года валовой региональный продукт области вырос в 1,8 раза - с 3,4 трлн до 6 трлн тенге. Краткосрочный экономический индикатор за январь-октябрь текущего года составил 109,7%.





Кроме того, в регионе реализуются 13 инвестпроектов на сумму более 470 млрд тенге в пищевой промышленности, логистике и металлургии при участии международных компаний.





Аким региона проинформировал президента, что за 9 месяцев экспорт продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 28,5%, достигнув 618,5 млн долларов. 90% экспорта приходится на продукцию с высокой степенью переработки.





Марат Султангазиев доложил, что Алматинская область является одним из лидеров по эффективности использования государственных субсидий в сельском хозяйстве - на 1 тенге субсидий производится до 17 тенге сельхозпродукции.





В Алматинской области за 10 месяцев 2025 года было введено в эксплуатацию около 950 тысяч квадратных метров жилья. Количество школ с трехсменным обучением сократилось с 52 до 28.





Аким доложил президенту о ходе развития туристического кластера вокруг Капшагайского водохранилища и национальных природных парков. Число туристов, посетивших область, достигло 2,2 млн человек, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.





Глава государства поставил перед акимом ряд задач, касающихся укрепления промышленного и аграрного потенциала региона, развития сфер логистики и туризма, а также комплексного решения актуальных вопросов, волнующих население.