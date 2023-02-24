22.02.2023, 19:03 37251
Калиев представил Токаеву предложения по развитию национальной идентичности
Фото: пресс-служба Акорды
Рассказать друзьям
Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального курултая при президенте РК, директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева, сообщает пресс-служба Акорды.
Талгат Калиев представил главе государства свои предложения по развитию национальной идентичности в рамках проводимых в стране реформ.
Политолог также рассказал о роли мозговых центров в общественной жизни и о работе Института прикладных этнополитических исследований.
новости по теме
23.02.2023, 17:48 13676
"Казахтелеком" готов приступить к реализации масштабных проектов - Есекеев
Основным из них станет строительство сети 5G, которое будет осуществлять консорциум операторов ТОО "МТС" и АО "Кселл"
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о итогах 2022 года и о перспективных проектах, планируемых к реализации, сообщает Акорда.
Как сообщил Куанышбек Есекеев, АО "Казахтелеком" завершило прошлый год с ростом основных финансово-экономических показателей, что позволяет в 2023 году приступить к реализации ряда масштабных проектов. Основным из них станет строительство сети 5G, которое будет осуществлять консорциум операторов ТОО "МТС" и АО "Кселл". Дочерние компании оператора должны до 2027 года развернуть по всей стране более 7 тысяч базовых станций. В текущем году в Астане, Алматы и Шымкенте будут введены в эксплуатацию 486 станций.
Президент также был проинформирован о продолжении работы над международным проектом строительства волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан в кооперации с AzerTelecom. В этом году также будут реализованы проекты по дальнейшему обеспечению интернетом сел, переводу казахстанских абонентов с устаревших технологий передачи данных ADSL на оптику и обеспечению жителей многоэтажных домов высокоскоростным интернетом по технологии GPON.
Сегодня в АЗРК заявили, что операторы сотовой связи в Казахстане необоснованно повышают тарифы. Чтобы исключить навязывание абонентам ненужного объема услуг с повышением цены, АЗРК выработало определенные рекомендации и отправило их в МЦРИАП.
23.02.2023, 16:03 16856
Операторы сотовой связи в Казахстане необоснованно повышают тарифы - АЗРК
Фото: StockSnap.com
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские абоненты жалуются на постоянное и необоснованное повышения тарифных планов со стороны операторов сотовой связи, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции.
В связи с этим ведомство направило предложения в адрес Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) о внесении изменений в правила оказания услуг связи, направленных на защиту прав абонентов.
В адрес АЗРК поступили обращения граждан на действия операторов сотовой связи по одностороннему повышению стоимости тарифных планов с изменением объема включенных в тарифный план услуг (увеличение Гб, минут голосовых звонков, SMS-сообщений и т.д.). После проведенного анализа материалов установлено, что операторы сотовой связи вносят незначительные изменения в объемы включенных услуг на тарифном плане, которые не востребованы абонентами. При этом, одновременно повышается стоимость тарифного плана", - сообщает агентство.
Чтобы исключить навязывание абонентам ненужного объема услуг с повышением цены, АЗРК выработало определенные рекомендации уполномоченному органу в области связи.
В частности, операторам планируют запретить менять условия тарифного плана, за исключением повышения его стоимости ввиду обоснованных затрат.
Рекомендации выработаны в целях защиты прав неограниченного круга потребителей услуг связи, которые вправе пользоваться теми условиями тарифных планов, на которые они были согласны при заключении договора с оператором. В свою очередь, абонент, которого не устраивает условия его тарифного плана вправе перейти на другой тарифный план, с подходящими условиями", - заявили в ведомстве.
Предложения АЗРК в настоящее время рассматриваются в министерстве.
Ранее глава МЦРИАП Багдат Мусин в ходе заседания правительства пообещал, что до 2027 года в Казахстане заменят устаревшую технологию 3G на более современную и подключат дороги республиканского и областного значения к сотовой связи и интернету.
23.02.2023, 15:13 18526
Агитационная встреча прошла с молодежью и представителями образования
Фото: Аmanat
Рассказать друзьям
Петропавловск. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидаты в депутаты Северо-Казахстанского областного маслихата по партийному списку Ерлан Токшалык и Фариза Муканова рассказали педагогам и молодым людям о планах партии "AMANAT" на ближайшие 5 лет.
Встреча прошла в живом формате. Детально кандидаты рассказали о том, что для поддержки молодежи партия "AMANAT" будет способствовать трудоустройству молодежи и решению жилищных вопросов. К примеру, в планах партии - участие не менее 729 молодых людей в проекте "Молодежная практика для выпускников". Еще одно интересное направление - это предоставление на конкурсной основе молодым предпринимателям льготного кредитования под 2,5% годовых.
Кандидат Ерлан Токшалык отметил, что во все времена партия "AMANAT" решала вопросы избирателей. Хорошим инструментом для этого служит Общественная приемная.
Регулярно работают Общественные приемные, каждый вопрос граждан решается, тщательно рассматривается. Вы все это знаете. Мы никогда не оставляли с проблемой наедине людей, пришедших за помощью. Вы можете прямо сейчас написать свой наказ, предложить свои идеи, каждое предложение будет рассмотрено", - рассказал Ерлан Токшалык.
Отдельное внимание участники уделили вопросу обеспечения жилья. Этот вопрос актуален не только для молодых специалистов, но и для более старшего поколения.
Мы ставим задачу по строительству 841 тыс. кв. метров жилья за 5 лет, предоставлению не менее 1,7 тыс. земельных участков для строительства частных домов. Эти и другие меры позволят в течение 5 лет обеспечить жильем не менее 3,5 тыс. семей, в том числе не менее 600 семей из категории социально уязвимых слоев населения", - отметила Фариза Муканова.
Во время встречи присутствующие могли задать вопросы, высказать свои пожелания. В завершение спикеры призвали участников проголосовать за партию "AMANAT".
Изготовлено: Пресс-служба Северо-Казахстанского областного филиала партии "AMANAT" (город Петропавловск, улица Абая, 15)
Заказчик: А.К. Рахметова
Оплачено из средств Избирательного фонда партии "AMANAT", выдвинувшей партийный список на выборах депутатов Северо-Казахстанского областного маслихата.
*Запрещается перепечатка, дублирование, копирование, перепубликация, репосты и прочее воспроизведение и/или распространение данной информации в любых средствах массовой информации (на сайтах, в аккаунтах СМИ, в социальных сетях и на блог-платформах, в мессенджерах). Также запрещено распространение данной информации в социальных сетях, аккаунтах социальных сетей и социальных платформ, мессенджерах.
23.02.2023, 15:09 18826
Токаеву доложили об основных показателях социально-экономического развития Шымкента за прошлый год
По поручению главы государства с учетом перспектив развития Шымкента в этом году планируется утвердить новый генплан
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Шымкента Мурата Айтенова об основных показателях социально-экономического развития третьего мегаполиса за прошлый год и планах на следующий период, сообщает пресс-служба Акорды.
Как доложил Мурат Айтенов, в прошлом году объем инвестиций в экономику города увеличился на 13,8% и достиг 549,4 млрд тенге. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 110 тысяч, на них приходится 40,7% общего объема валового регионального продукта.
По поручению главы государства с учетом перспектив развития Шымкента в этом году планируется утвердить новый генплан.
Кроме того, президенту было доложено, что до конца года жители окраин города будут полностью обеспечены питьевой водой и электричеством. В рамках национального проекта "Комфортная школа" в Шымкенте запланировано строительство 25 школ.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Муратом Айтеновым ряд задач по решению социальных вопросов, повышению качества жизни горожан, а также дальнейшему развитию Шымкента.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева.
23.02.2023, 13:43 21721
Нужно активизировать развитие логистических направлений в сторону России и Китая - Смаилов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе совещания подчеркнул, что нужно активизировать развитие логистических направлений в сторону России и Китая, а также Транскаспийского международного транспортного маршрута, синхронизировав эту работу с уполномоченными госорганами соседних стран, сообщает пресс-служба главы правительства.
По его словам, такой подход позволит быстрее устранить "узкие места" на стыке автодорог между государствами и, как следствие, существенно нарастить грузооборот.
Необходимо увеличивать пропускную способность международных автомобильных и других логистических коридоров. Придать импульс всей этой работе. Параллельно с этим пристального внимания требует и модернизация пропускных пунктов", - сказал Алихан Смаилов.
Также в ходе совещания министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что на территории республики имеется 8 автомобильных транзитных коридоров общей протяженностью порядка 13 тысяч километров.
В настоящее время ведется реконструкция трасс:
- Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - гр. РФ (768 километров);
- Актобе - Атырау - гр. РФ (746 километров);
- Майкапшагай - Калбатау - Семей - Павлодар - гр. РФ (415 километров);
- Алматы - Астана - Петропавловск - гр. РФ (31 километр).
Также до 2030 года планируется модернизировать под І техническую категорию коридоры Западная Европа - Западный Китай (1363 километра) и Астана - Костанай - гр. РФ (830 километров) и трассы Атырау - Уральск - гр. РФ (587 километров).
По итогам совещания МИИР РК даны конкретные рабочие поручения.
Ранее в Пекине обсуждены актуальные вопросы взаимодействия РК и КНР в транзитно-транспортной сфере.
23.02.2023, 12:29 24671
Президент одобрил меры по обеспечению сейсмобезопасности в Алматы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева. В ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения сейсмобезопасности в городе.
Аким города Алматы доложил Касым-Жомарту Токаеву об основных подходах к разработке нового генерального плана города до 2040 года, подготовленного с учетом его поручений, озвученных на встрече с общественностью Алматы 16 ноября 2022 года.
Президентом были одобрены предлагаемые меры по обеспечению сейсмической безопасности и планы по проведению во втором полугодии текущего года сейсмоаудита, который позволит обновить паспортизацию объектов города", - сообщила пресс-служба Акорды.
Стоит отметить, что Алматы находится в 9-балльной сейсмозоне. По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
Как сообщили в департаменте по ЧС Алматы, в случае возникновения разрушительного землетрясения в городе будут развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова.
Они предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы. Подробная информация о ППН размещена на карте 2ГИС при вводе в поисковике приложение "пункты пострадавшего населения", а также на официальных сайтах ДЧС Алматы и акимата", - проинформировали в городском ДЧС.
Кроме того, департаментом разработаны информационные таблички с QR-кодом, при сканировании смартфоном можно определить маршруты путей эвакуации к ближайшим ППН. В первом полугодии 2023 года планируется размещение табличек на фасадах всех жилых домов (2 и более этажей) мегаполиса (порядка 10 тысяч домов).
В случае разрушительного землетрясения готовы к ликвидации его последствий предусмотрены специальная группировка сил и средств из числа 13 371 человека, а также 4060 единиц техники различного назначения. Дополнительно на ликвидацию крупномасштабного землетрясения в Алматы выдвинутся силы и средства 16 регионов страны и 5 центральных государственных органов в три эшелона.
Кроме того, в случае возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации население будет эвакуировано в специально созданные пункты. До их местонахождения будет организована эвакуация на спецтранспорте.
Исполняющий обязанности начальника департамента по ЧС города Алматы Ерлана Алибеков рассказал о том, что в Алматы действуют 843 сирены и сирено-речевые установки (зона покрытия - 100%), которые информируют население об угрозе возникновения ЧС. Кроме того, в оповещении участвует 671 телеканал и 24 радиоканала "Медиасервера".
Напомним, сегодня жители Алматы ощущали подземные толчки силой 2-3 балла от землетрясения на территории Таджикистана, которое произошло в 06.37. Эпицентр землетрясения расположен в 696 км на юго-запад от Алматы. Магнитуда составила 7,0. В 07.35 в 636 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана снова произошло землетрясение магнитудой 5,6.
В 08.01 казахстанские сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение в 424 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана магнитудой MPV 4,1.
В 08.18 зарегистрировано землетрясение в 645 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана магнитудой 5,7.
В институте сейсмологии корреспонденту Kazakhstan Today рассказали о сейсмической активности Алматинского региона.
Ранее сообщалось, что в городе намерены ограничить высотность зданий в верхней части города. Между тем жители Алматы регулярно жалуются на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
23.02.2023, 12:13 25606
Токаев дал поручение активизировать меры для улучшения экологической ситуации в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев доложил президенту Казахстана о социально-экономической ситуации в Алматы, сообщает Акорда.
В ходе встречи с акимом Алматы Касым-Жомарт Токаев дал поручение активизировать меры, направленные на обеспечение реального роста доходов и улучшение экологической ситуации в городе.
Как проинформировал Ерболат Досаев, в январе текущего года краткосрочный экономический индикатор ускорился до 136,7% за счет роста инвестиционной и деловой активности. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 21,9%. Динамика развития экономики обеспечена ростом торговли, транспорта и обрабатывающей промышленности.
Главе государства также был представлен промежуточный отчет по плану действий по созданию городских "зеленых коридоров", который разрабатывается совместно со Всемирным банком. В рамках данных инициатив планируется увеличить площадь озелененных территорий, в том числе вдоль русел рек и каналов.
Кроме того, президент ознакомился с ходом формирования автомобильного кластера на территории индустриальной зоны Алматы.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха и заверил, что будет максимально препятствовать точечной застройке в городе.
Между тем в предгорьях южной столицы продолжают уничтожать плодовые сады.
23.02.2023, 08:50 31016
В Казахстане примут новые меры по демонополизации сфер производства нефтепродуктов и авиаперевозок
На одном из нефтеперерабатывающих заводов вернут ключевые функции техсервиса в ведение самого предприятия
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Предложения по реализации новых антимонопольных мер в сфере производства нефтепродуктов и на рынке пассажирских авиаперевозок рассмотрены на заседании комиссии по демонополизации экономики. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова обсуждены вопросы возврата ключевых функций технического сервиса на одном из нефтеперерабатывающих заводов с аутсорсинга в ведение самого предприятия. Это позволит отсечь от выполнения данных услуг лишних посредников.
Кроме того, участники заседания рассмотрели меры в сфере пассажирских авиаперевозок, которые позволят исключить возможность необоснованного повышения цен на билеты за счет пробелов в законодательстве.
По итогам обсуждения премьер-министр поручил уполномоченным госорганам принять все необходимые меры для реализации утвержденных решений.
Читаемое
23.02.2023, 23:05ЭОС: Преступления против живой природы и экологии 23.02.2023, 09:2050096В пяти областях Казахстана из-за погоды ограничено движение на дорогах республиканского значения 23.02.2023, 09:3547811Авиакомпанию Air Arabia оштрафовали в Казахстане 23.02.2023, 11:5038981В Алматы снесут строящийся административный центр 23.02.2023, 13:0033766В Алматы в случае землетрясения создадут свыше 380 пунктов помощи населению 17.02.2023, 17:17210366Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане 17.02.2023, 13:21195921Доходы 5% казахстанцев ниже прожиточного минимума - сенатор 17.02.2023, 12:16189106Депутат заявил об угрозе нацбезопасности из-за усиления миграционных процессов 18.02.2023, 15:40167106Ледяная вода и батареи: жители Экибастуза требуют вновь ввести в городе режим ЧС 17.02.2023, 10:42160386Когда в Алматы начнут штрафовать водителей мопедов и электросамокатов 03.02.2023, 10:12245211В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 03.02.2023, 15:28236441Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 27.01.2023, 18:22235366"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан 03.02.2023, 08:07217716В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет 02.02.2023, 18:46214786В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?