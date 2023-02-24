Калиев представил Токаеву предложения по развитию национальной идентичности

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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева. В ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения сейсмобезопасности в городе.





Аким города Алматы доложил Касым-Жомарту Токаеву об основных подходах к разработке нового генерального плана города до 2040 года, подготовленного с учетом его поручений, озвученных на встрече с общественностью Алматы 16 ноября 2022 года.





Президентом были одобрены предлагаемые меры по обеспечению сейсмической безопасности и планы по проведению во втором полугодии текущего года сейсмоаудита, который позволит обновить паспортизацию объектов города", - сообщила пресс-служба Акорды.





Стоит отметить, что Алматы находится в 9-балльной сейсмозоне. По оценкам экспертов , в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.





Как сообщили в департаменте по ЧС Алматы, в случае возникновения разрушительного землетрясения в городе будут развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова.





Они предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы. Подробная информация о ППН размещена на карте 2ГИС при вводе в поисковике приложение "пункты пострадавшего населения", а также на официальных сайтах ДЧС Алматы и акимата", - проинформировали в городском ДЧС.





Кроме того, департаментом разработаны информационные таблички с QR-кодом, при сканировании смартфоном можно определить маршруты путей эвакуации к ближайшим ППН. В первом полугодии 2023 года планируется размещение табличек на фасадах всех жилых домов (2 и более этажей) мегаполиса (порядка 10 тысяч домов).





В случае разрушительного землетрясения готовы к ликвидации его последствий предусмотрены специальная группировка сил и средств из числа 13 371 человека, а также 4060 единиц техники различного назначения. Дополнительно на ликвидацию крупномасштабного землетрясения в Алматы выдвинутся силы и средства 16 регионов страны и 5 центральных государственных органов в три эшелона.





Кроме того, в случае возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации население будет эвакуировано в специально созданные пункты. До их местонахождения будет организована эвакуация на спецтранспорте.





Исполняющий обязанности начальника департамента по ЧС города Алматы Ерлана Алибеков рассказал о том, что в Алматы действуют 843 сирены и сирено-речевые установки (зона покрытия - 100%), которые информируют население об угрозе возникновения ЧС. Кроме того, в оповещении участвует 671 телеканал и 24 радиоканала "Медиасервера".





Напомним, сегодня жители Алматы ощущали подземные толчки силой 2-3 балла от землетрясения на территории Таджикистана, которое произошло в 06.37. Эпицентр землетрясения расположен в 696 км на юго-запад от Алматы. Магнитуда составила 7,0. В 07.35 в 636 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана снова произошло землетрясение магнитудой 5,6.





В 08.01 казахстанские сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение в 424 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана магнитудой MPV 4,1.





В 08.18 зарегистрировано землетрясение в 645 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана магнитудой 5,7.





В институте сейсмологии корреспонденту Kazakhstan Today рассказали о сейсмической активности Алматинского региона.



