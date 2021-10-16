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Казахстан и Туркменистан подпишут соглашение о режиме госграницы

15.10.2021, 20:46 50707
Казахстан и Туркменистан подпишут соглашение о режиме госграницы
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - КНБ РК разработал проект Соглашения между правительством Казахстана и правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Текст соглашения опубликован на сайте "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 23 октября.
 
Документ разработан в целях обеспечения стабильности на государственной границе двух стран и спокойствия в приграничных районах, урегулирования пограничных вопросов в духе взаимного уважения, доверия, равноправия, дружбы и сотрудничества,
 
Режим казахстанско-туркменской государственной границы включает в себя порядок:
 
  • содержания казахстанско-туркменской государственной границы;
  • пересечения казахстанско-туркменской государственной границы лицами, транспортными средствами и перемещения через нее грузов и иного имущества;
  • пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через казахстанско-туркменскую государственную границу;
  • осуществления полетов над казахстанско-туркменской государственной границей и пограничными полосами;
  • ведения хозяйственной, промысловой, исследовательской, изыскательской или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных или иных мероприятий на казахстанско-туркменской государственной границе, пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод (в том числе пользования ими);
  • разрешение пограничных инцидентов.
 
В частности, запрещается ведение охоты на государственной границе и пограничной полосе, а также преследование животных через границу и стрельба, направленная на территорию государства другой стороны. Не допускается переход домашних животных через государственную границу. Запрещается их сокрытие, забой или продажа, а также использование в хозяйственных целях. Граждане государств могут заниматься рыболовством в пределах своей части пограничных вод с разрешения пограничных ведомств.
 

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    Назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов

    15.10.2021, 12:08 93880
    Назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов
    Фото: primeminister.kz
    НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - Талгат Момышев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Постановлением правительства РК Талгат Момышев назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
     
    Талгат Момышев родился в 1968 году в Акмолинской области. 
     
    Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, Алматинский институт экономики и статистики. Квалификация по специальности: инженер-строитель, бухгалтер-экономист. 
     
    В 1994-1996 годы - исполнительный директор казахско-турецкого совместного предприятия. 
     
    В 1997-1998 годы - заместитель директора по госнадзору Жамбылского центра стандартизации и метрологии. 
     
    В разные годы работал в частных компаниях. 
     
    В 1998-1999 годы - старший референт аппарата акима Жамбылской области. 
     
    В 1999-2000 годы - председатель Жамбылского областного комитета по инвестициям и ВЭС. 
     
    В 2000 году - руководитель алматинского филиала РГП "Метрология", первый заместитель директора АО "Национальный центр аккредитации". 
     
    В 2000-2005 годы - начальник производственного управления по городу Астана ОАО "Национальный центр экспертизы и сертификации". 
     
    В 2005-2010 годы - заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли. 
     
    В 2010-2014 годы - председатель Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа. 
     
    В 2014-2016 годы - председатель Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе МЭ РК. 
     
    В 2016-2018 годы - государственный инспектор Администрации президента РК. 
     
    В 2018-2019 годы - заместитель акима Жамбылской области. 
     
    В 2019-2021 годы - ответственный секретарь Министерства энергетики РК. 
     
    С января 2021 года по настоящее время являлся руководителем аппарата Министерства энергетики РК.
     

    В Экибастузе аварийно отключились крупные энергоблоки

    15.10.2021, 09:41 107623
    В Экибастузе аварийно отключились крупные энергоблоки
    Фото: из открытых источников
    ЭКИБАСТУЗ. 15 ОКТЯБРЯ - В Экибастузе аварийно отключились крупные энергоблоки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    14 октября 2021 года с интервалом в несколько часов на Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2 аварийно отключились крупные энергоблоки мощностью по 500 МВт. Также на электростанции АО "ЕЭК" аварийно остановлен котел со снижением генерации на 150 МВт", - сообщили в АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" KEGOC.

     
    Сообщается, что суммарный объем аварийного снижения генерации на вышеуказанных трех электростанциях превысил 1000 МВт.
     

    В условиях уже имеющегося дефицита мощности данные аварийные отключения на электростанциях приведут к недопустимым отклонениям мощности на границе с энергосистемой России, перегрузкой межгосударственных линий электропередач с угрозой возникновения системной аварии. Для предотвращения аварии и минимизации последствий снижения генерации в энергосистеме АО KEGOC по согласованию с Министерством энергетики Республики Казахстан и совместно с региональными электросетевыми компаниями произведено ограничение потребления электроэнергии потребителями, осуществляющими сверхплановое потребление. Ограничения введены по графикам, согласованным с местными исполнительными органами", - проинформировали в компании.


     

    Токаев поручил Шукееву осуществить ряд значимых для Туркестанской области проектов

    14.10.2021, 19:50 114481
    Токаев поручил Шукееву осуществить ряд значимых для Туркестанской области проектов
    Фото: Акорды
    НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Туркестанской области за 9 месяцев текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев проинформировал, что за отчетный период в области наблюдается рост экономических показателей в сферах торговли, сельского хозяйства, строительства, инвестиций, малого и среднего бизнеса. Регион занимает второе место по росту ВРП в стране, сообщает пресс-служба Акорды.
     
    Главе государства доложили об эпидемиологической ситуации в области. Согласно представленным данным, всего с начала пандемии зарегистрировано 14 645 случаев заболевания COVID-19, что составляет 1,6% местного населения. На сегодняшний день 97,8% граждан региона, подлежащих вакцинации, привиты первым компонентом.
     
    Умирзак Шукеев отчитался о работе по обеспечению города Туркестана питьевой водой. По его информации, четыре источника вблизи областного центра позволили обеспечить достаточный запас питьевой воды. Он также доложил о работе по решению проблем, связанных с дефицитом воды в районах.
     
    Положительно оценив проводимую работу по развитию Туркестанской области, Касым-Жомарт Токаев поручил акиму своевременно и качественно завершить обеспечение населенных пунктов водой, а также осуществить ряд других значимых для региона проектов.
     

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