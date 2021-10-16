Казахстан и Туркменистан подпишут соглашение о режиме госграницы

Фото: primeminister.kz

НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - Талгат Момышев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постановлением правительства РК Талгат Момышев назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Талгат Момышев родился в 1968 году в Акмолинской области.

Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, Алматинский институт экономики и статистики. Квалификация по специальности: инженер-строитель, бухгалтер-экономист.

В 1994-1996 годы - исполнительный директор казахско-турецкого совместного предприятия.

В 1997-1998 годы - заместитель директора по госнадзору Жамбылского центра стандартизации и метрологии.

В разные годы работал в частных компаниях.

В 1998-1999 годы - старший референт аппарата акима Жамбылской области.

В 1999-2000 годы - председатель Жамбылского областного комитета по инвестициям и ВЭС.

В 2000 году - руководитель алматинского филиала РГП "Метрология", первый заместитель директора АО "Национальный центр аккредитации".

В 2000-2005 годы - начальник производственного управления по городу Астана ОАО "Национальный центр экспертизы и сертификации".

В 2005-2010 годы - заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли.

В 2010-2014 годы - председатель Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа.

В 2014-2016 годы - председатель Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе МЭ РК.

В 2016-2018 годы - государственный инспектор Администрации президента РК.

В 2018-2019 годы - заместитель акима Жамбылской области.

В 2019-2021 годы - ответственный секретарь Министерства энергетики РК.

С января 2021 года по настоящее время являлся руководителем аппарата Министерства энергетики РК.