Кокшетау. 27 октября. Kazakhstan Today - Марат Игали назначен советником акима Акмолинской области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Перешел на государственную службу: советником акима Акмолинской области Малика Мурзалина по вопросам туризма. Как всегда, готов 24 часа в сутки к сотрудничеству с журналистами и туристским сообществом республики и региона по всем вопросам развития туристкой отрасли", - написал Игали.

Он также сообщил, что имеет "много планов" и обещает "держать всеx в курсе событий".

Отметим, ранее Игали занимал пост заместителя председателя АО "Казконтент". В прежние годы являлся председателем Комитета индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий, директором департамента кадровой работы Министерства по инвестициям и развитию РК.

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