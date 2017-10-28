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Марат Игали назначен советником акима Акмолинской области27.10.2017
  • Фото: bnews.kz
Государство  15:55

Кокшетау. 27 октября. Kazakhstan Today - Марат Игали назначен советником акима Акмолинской области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Перешел на государственную службу: советником акима Акмолинской области Малика Мурзалина по вопросам туризма. Как всегда, готов 24 часа в сутки к сотрудничеству с журналистами и туристским сообществом республики и региона по всем вопросам развития туристкой отрасли", - написал Игали.

Он также сообщил, что имеет "много планов" и обещает "держать всеx в курсе событий".

Отметим, ранее Игали занимал пост заместителя председателя АО "Казконтент". В прежние годы являлся председателем Комитета индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий, директором департамента кадровой работы Министерства по инвестициям и развитию РК.
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