23.12.2025, 17:24 57556

Президент Казахстана вручил ключи от квартир сотрудникам силовых структур

Обеспечение национальной безопасности, защита прав граждан и охрана общественного порядка - это задачи особой стратегической важности, отметил Токаев
Президент Казахстана вручил ключи от квартир сотрудникам силовых структур
Фото: Акорда
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил ключи от квартир сотрудникам Генеральной прокуратуры, службы государственной охраны и Министерства внутренних дел, сообщает Акорда.

Вы вносите огромный вклад в сохранение стабильности и спокойствия в стране, неустанно трудитесь во имя обеспечения справедливости и утверждения в обществе принципа "Закон и порядок". Несмотря на сложные условия работы, вы верно служите государству как высокопрофессиональные и ответственные специалисты. Выражаю всем вам искреннюю признательность. Безупречная служба всегда должна оцениваться по достоинству. Государство неизменно будет поддерживать таких преданных своему делу граждан, как вы", - заявил Касым-Жомарт Токаев.



Глава государства подчеркнул, что обеспечение национальной безопасности, защита прав граждан и охрана общественного порядка - это задачи особой стратегической важности.

Ранее президент наградил спасателей за мужество и самоотверженность.
 
Теги:ТокаевМВДСотрудник

24.12.2025, 12:39 10501

Баялиев освобожден от должности завотделом мониторинга регионального развития АП

Токаев подписал соответствующее распоряжение
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Рустам Баялиев освобожден от должности заведующего отделом мониторинга регионального развития администрации президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

Распоряжением главы государства Баялиев Рустам Ахатханович освобожден от должности заведующего отделом мониторинга регионального развития администрации президента", - говорится в сообщении.


Ранее Кескинбаев был назначен завотделом развития транспортно-логистической отрасли АП.
 
Теги:РКАПперестановки
24.12.2025, 12:22 12456

Незаконно отчужденный земельный участок воинской части Нацгвардии возвращают государству

В 1999 году участок был незаконно отчужден в пользу коммерческой структуры
Шымкент. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Незаконно отчужденный земельный участок площадью более 86 га воинской части Национальной гвардии возвращают государству, сообщает Главная военная прокуратура.

В ходе анализа законности использования земель оборонного назначения военной прокуратурой Шымкентского гарнизона установлено, что земельный участок площадью более 86 га, закрепленный за одной из воинских частей Национальной гвардии, в 1999 году незаконно отчужден в пользу коммерческой структуры. Впоследствии он неоднократно перепродавался частным лицам. На основании акта прокурорского надзора воинская часть обратилась в суд с требованием признать недействительными договоры купли-продажи земельного участка", - говорится в сообщении.


Подчеркивается, что исковые требования удовлетворены, начата процедура возврата земли в государственную собственность.

Ранее элитные участки на 5,9 млрд тенге возвращены в госсобственность в Алматы.
 
Теги:ЗемляВозвратНацгвардияШымкент
24.12.2025, 11:55 14296

Токаев посетил завод Tausogar в Астане  Дополнено

Сегодня президент также проведет совещание по развитию Астаны
Токаев посетил завод Tausogar в Астане
Фото: Акорда
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках поездки по столице президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил завод Tausogar. Предприятие, расположенное в индустриальном парке № 1, обеспечивает строительную отрасль современными подъемными машинами и механизмами, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент был ознакомлен с процессом производства башенных кранов, лифтов и эскалаторов, востребованных крупнейшими строительными компаниями страны. В настоящее время в Tausogar трудятся 44 высококвалифицированных специалиста. Мощность завода составляет 200 лифтов, 70 эскалаторов и 70 башенных кранов в год", - отметили в пресс-службе.


В беседе с представителями трудового коллектива глава государства отметил вклад предприятия в развитие инфраструктуры Казахстана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении его конкурентных позиций.

Дополнено 24.12.2025, 12.35

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью ряда предприятий, расположенных в индустриальном парке № 1 Астаны, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву показали продукцию заводов "Гипсовинил", специализирующегося на производстве гипсовиниловых панелей, и QR Systems, выпускающего пожарную сигнализацию, видеокамеры и домофоны. На выставке также были представлены "Астанинский электротехнический завод", "Астанинский трубный завод "Арыстан" и предприятие ARGP, производящее строительную и дорожную химию.

Кроме того, глава государства был проинформирован о перспективах развития индустриального парка № 2 на принципах государственно-частного партнерства.

Дополнено 24.12.2025, 13.30

Глава государства посетил завод по производству и техническому обслуживанию бронированных колесных и гусеничных машин Besqaru, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел производственные цеха и сборочные этапы, ознакомился с технологическим процессом и производственными возможностями предприятия оборонно-промышленного комплекса. Также глава государства побеседовал с рабочими и пожелал им успехов в их трудовой деятельности.
 
Теги:ТокаевзаводАстанаПосещение
24.12.2025, 09:42 20521

Подписан указ о присуждении Президентской литературной премии молодым казахстанским писателям и поэтам

Премию получили четыре автора
Подписан указ о присуждении Президентской литературной премии молодым казахстанским писателям и поэтам
Фото: Акорда
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал указ "О присуждении специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2025 году", сообщили в пресс-службе Акорды.

Специальная Президентская литературная премия для молодых писателей и поэтов в этом году присуждена:

  • Әлменбет Арману Ерланұлы - по номинации "Проза" за произведение "Тергеуші";
  • Исжанову Саяну Кенжегалиевичу - по номинации "Поэзия" за сборник стихотворений "Құмдағы хикая";
  • Мустафиеву Бауыржану Ширмединұлы - по номинации "Драматургия" за драматическое произведение "Ақ киіз";
  • Тілегенову Асылану Біржанұлы - по номинации "Детская литература" за сборник стихотворений "Жазда атамның ауылында...".
 
Теги:УказЛитератураПремия
23.12.2025, 16:41 60861

Ростислав Коняшкин стал первым вице-министром ИИ

Ростислав Коняшкин стал первым вице-министром ИИ
Фото: primeminister.kz
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Ростислав Коняшкин назначен на должность первого вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития, сообщает пресс-служба правительства РК.

Коняшкин родился в 1989 году в Таразе. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, Евразийский национальный университет имени Гумилева. Трудовую деятельность начал в 2011 году консультантом в частной организации. Работал на различных позициях в АО "Astana Innovations", менеджером по проектам ТОО "Центр инновационных технологий "Өрлеу", руководителем проектного офиса ТОО "Tengri Lab". С октября 2025 года по настоящее время работал вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

23.12.2025, 16:39 62031

Кескинбаев назначен завотделом развития транспортно-логистической отрасли АП

Кескинбаев назначен завотделом развития транспортно-логистической отрасли АП
Фото: depositphotos.com
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Азамат Кескинбаев назначен заведующим отделом развития транспортно-логистической отрасли администрации президента Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.

Распоряжением главы государства Кескинбаев Азамат Бахитжанович назначен заведующим отделом развития транспортно-логистической отрасли администрации президента", - говорится в сообщении.


Теги:РКАПНазначение
22.12.2025, 21:30 110556

В Москве обсудили взаимодействие государств - членов ОДКБ в информационной сфере

Стороны договорились уделять особое внимание оперативному обмену актуальными информационными материалами
В Москве обсудили взаимодействие государств - членов ОДКБ в информационной сфере
Фото: МИД РК
Москва. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности состоялись ежегодные консультации руководителей информационных подразделений министерств иностранных дел государств - членов ОДКБ, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

Были рассмотрены вопросы организации оперативного взаимодействия представителей пресс-служб внешнеполитических ведомств государств-членов с секретариатом ОДКБ по вопросам информационного сопровождения деятельности организации", - рассказали в ведомстве.


МИД РК
Также отмечается, что состоялся содержательный обмен опытом по проблематике противодействия распространению недостоверной информации и фейков, включая недобросовестное использование технологий искусственного интеллекта.

Стороны договорились уделять особое внимание оперативному обмену актуальными информационными материалами. В этом контексте участники обстоятельно обсудили задачи практического сотрудничества в медиапространстве в целях укрепления авторитета и популяризации ОДКБ.
 
Теги:ОДКБ
22.12.2025, 19:17 108396

Токаев и Путин подтвердили ключевое значение стратегического партнерства и союзничества

Ситуация развивается положительно практически по всем направлениям
Токаев и Путин подтвердили ключевое значение стратегического партнерства и союзничества
Фото: Акорда
Санкт-Петербург. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Акорды.

Мы сумели и в рамках ЕАЭС рассмотреть целый ряд вопросов, принять решения. В формате СНГ также обсуждались очень важные, актуальные вопросы нашего взаимодействия. СНГ является авторитетной и востребованной международной организацией", - сказал президент.


По его словам, для двустороннего сотрудничества Казахстана и России этот год был успешным, "отношения развивались по восходящей линии".

Сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества является безусловным приоритетом. Мы должны находиться вместе по всем вопросам, которые касаются обыденной жизни граждан и Казахстана, и России, поскольку данное сотрудничество и наша работа, направленная на развитие стратегического партнерства, полностью соответствует коренным интересам народов наших стран", - заявил глава государства.


Акорда
В свою очередь Владимир Путин отметил, что рад возможности отдельно с встретиться с Касым-Жомартом Токаевым и обсудить приоритетные вопросы для развития двусторонних связей между Казахстаном и Россией.

В целом, на мой взгляд, ситуация развивается положительно практически по всем направлениям. У нас нет ни одного спорного или какого-то сложного вопроса", - подчеркнул президент России.


Теги:ТокаеввстречаПутин

