Реформа парламента: названы требования к будущим депутатам

Требования к кандидатам в депутаты Курултая планируется сохранить на уровне действующих норм для депутатов мажилиса

Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный советник Казахстана Ерлан Карин на первом заседании комиссии по конституционной реформе в Астане назвал требования к будущим депутатам, передает корреспондент агентства.





В частности, в составе Курултая будет 145 депутатов. Такое решение, по мнению рабочей группы, позволит сформировать профессиональный и эффективный законодательный орган, отмечает sputnik.kz.





Требования к кандидатам в депутаты Курултая планируется сохранить на уровне действующих норм для депутатов мажилиса: возраст не моложе 25 лет и постоянное проживание в Казахстане не менее 10 лет. Дополнительные требования могут быть установлены отдельным конституционным законом.





Также предлагается полностью перейти на пропорциональную избирательную систему, при которой депутаты будут избираться исключительно по партийным спискам.





Кроме того, Карин напомнил, что на заседании Национального курултая в Кызылорде президент также высказал свою позицию по вопросу полномочий депутатов Курултая, сообщает tengrinews.kz.





Он четко указал, что "депутатов нового парламента планируется избирать на пять лет". Рабочая группа также сошлась во мнении, что такой срок - самый оптимальный с точки зрения обновляемости состава Парламента и частоты выборных кампаний", - отметил он.





Помимо этого, стало известно, что на заседаниях группы обсуждены процедуры законопроектной работы однопалатного Курултая. В результате предложено внедрить формат рассмотрения законопроектов, состоящий из трех чтений.





Также он напомнил, что так называемой президентской квоты не будет.





Касым-Жомарт Кемелевич на заседании Национального курултая отметил, что в новом парламенте не должно быть каких-либо эксклюзивных назначенцев, депутаты должны избираться по единым для всех правилам. Данный шаг позволит сформировать состав будущего Курултая на принципе равенства", - заявил Карин.





По словам советника, партийные квоты для женщин, молодежи, лиц с инвалидностью будут сохранены.





Кроме того, по предложению президента было выдвинуто предложение передать полномочия по избранию всех судей Верховного суда депутатам высшего представительного органа, пишет zakon.kz.





Это важный шаг на пути укрепления системы сдержек и противовесов между ветвями власти и развития национального парламентаризма. Тем самым рабочая группа пересмотрела полномочия, находившиеся в исключительном ведении сената. А полномочия мажилиса было предложено передать Курултаю. Такой подход полностью соответствует концепции "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство", - добавил он.



