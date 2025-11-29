Швейцария вложила более 35 млрд долларов в экономику Казахстана за 20 лет

Токаев обратил особое внимание на динамичное развитие экономического сотрудничества Казахстана и Швейцарии

Фото: Акорда

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с вице-президентом Швейцарии Ги Пармеланом, - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с вице-президентом Швейцарии Ги Пармеланом, сообщили в пресс-службе Акорды.





Глава государства отметил, что визит Ги Пармелана в Астану открывает хорошие возможности для придания нового импульса двусторонней повестке.





Казахстан рассматривает Швейцарию как важного политического и экономического партнера в Европе, а также одного из крупнейших инвесторов в экономику нашей страны, вложившего с 2005 года 35,8 миллиарда долларов США. В Казахстане действуют почти 400 швейцарских компаний и совместных предприятий", - подчеркнул Токаев.





По словам президента, политический диалог между Астаной и Берном развивается на различных уровнях в открытой и конструктивной атмосфере.





Особое внимание Касым-Жомарт Токаев обратил на динамичное развитие экономического сотрудничества. Казахстан и Швейцария плодотворно взаимодействуют в сферах энергетики и горнодобывающей промышленности, обрабатывающей индустрии и строительства, сельского хозяйства, фармацевтики, финансов и новых технологий.





Ги Пармелан выразил благодарность за теплый прием и высоко оценил динамику двустороннего сотрудничества. Он подтвердил стремление Швейцарии к дальнейшему укреплению политического диалога, расширению инвестиционных проектов и продвижению совместных инициатив в ключевых секторах экономики.