22.12.2025, 19:17 29006
Токаев и Путин подтвердили ключевое значение стратегического партнерства и союзничества
Фото: Акорда
Санкт-Петербург. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Акорды.
Мы сумели и в рамках ЕАЭС рассмотреть целый ряд вопросов, принять решения. В формате СНГ также обсуждались очень важные, актуальные вопросы нашего взаимодействия. СНГ является авторитетной и востребованной международной организацией", - сказал президент.
По его словам, для двустороннего сотрудничества Казахстана и России этот год был успешным, "отношения развивались по восходящей линии".
Сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества является безусловным приоритетом. Мы должны находиться вместе по всем вопросам, которые касаются обыденной жизни граждан и Казахстана, и России, поскольку данное сотрудничество и наша работа, направленная на развитие стратегического партнерства, полностью соответствует коренным интересам народов наших стран", - заявил глава государства.
В свою очередь Владимир Путин отметил, что рад возможности отдельно с встретиться с Касым-Жомартом Токаевым и обсудить приоритетные вопросы для развития двусторонних связей между Казахстаном и Россией.
В целом, на мой взгляд, ситуация развивается положительно практически по всем направлениям. У нас нет ни одного спорного или какого-то сложного вопроса", - подчеркнул президент России.
Ранее главы государств - участников СНГ в ходе неформальной встречи обсудили ключевые направления сотрудничества и перспективы дальнейшего развития СНГ.
Сегодня в Санкт-Петербурге прошло очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета.
22.12.2025, 21:30 24661
В Москве обсудили взаимодействие государств - членов ОДКБ в информационной сфере
Фото: МИД РК
Москва. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности состоялись ежегодные консультации руководителей информационных подразделений министерств иностранных дел государств - членов ОДКБ, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Были рассмотрены вопросы организации оперативного взаимодействия представителей пресс-служб внешнеполитических ведомств государств-членов с секретариатом ОДКБ по вопросам информационного сопровождения деятельности организации", - рассказали в ведомстве.
Также отмечается, что состоялся содержательный обмен опытом по проблематике противодействия распространению недостоверной информации и фейков, включая недобросовестное использование технологий искусственного интеллекта.
Стороны договорились уделять особое внимание оперативному обмену актуальными информационными материалами. В этом контексте участники обстоятельно обсудили задачи практического сотрудничества в медиапространстве в целях укрепления авторитета и популяризации ОДКБ.
22.12.2025, 15:46 42481
В Казахстане учрежден совет по управлению государственным долгом
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации комплекса мероприятий по обеспечению устойчивости государственных финансов и повышению сбалансированности макроэкономической политики Республики Казахстан на 2025-2027 годы в стране создан совет по управлению государственным долгом, сообщили в Национальном банке Казахстана.
Деятельность совета будет направлена на формирование мер, способствующих повышению глубины, ликвидности и эффективности рынка государственных ценных бумаг, снижению стоимости государственных заимствований, а также на формирование соответствующих бенчмарков для рынка квазигосударственного сектора и корпоративных эмитентов.
Основными задачами совета станут принятие согласованных решений по управлению государственным долгом, развитию рынка государственных ценных бумаг и формированию политики их выпуска на внутреннем и внешнем рынках с учетом макроэкономических условий и долговой устойчивости.
Создание совета по управлению государственным долгом отражает приверженность Нацбанка и правительства эффективной координации фискальной и денежно-кредитной политики, а также приоритизации задач по развитию внутреннего рынка ценных бумаг. Развитие эффективного и ликвидного рынка государственных ценных бумаг рассматривается как важный элемент повышения устойчивости государственных финансов, формирования рыночных ориентиров по доходностям и создания основы для дальнейшего развития фондового рынка страны", - рассказали в Нацбанке.
Ранее депутат мажилиса Олжас Нуралдинов заявил, что государство все чаще берет новые займы, чтобы погашать старые долги. По словам премьер-министра Бектенова, уровень государственного долга Казахстана на сегодня составляет 23,6% к ВВП. Согласно общепризнанной мировой методологии такой уровень госдолга признается низким.
22.12.2025, 12:21 53626
С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока. Эта уникальная практика, инициированная МВД, направлена на упрощение получения документов и снижение финансовой нагрузки на граждан, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Первые удостоверения личности будут бесплатными при первичной выдаче. И, кстати, при замене удостоверений личности именно по истечении срока они также будут изготавливаться без оплаты государственной пошлины", - сказал председатель Комитета миграционной службы Аслан Аталыков.
С начала года Комитетом миграционной службы выдано: 1,9 млн удостоверений личности, 1,1 млн паспортов гражданина РК, 303 тысячи детских паспортов.
В этом году казахстанский паспорт укрепил позиции в мировом рейтинге: граждане Казахстана могут без визы посещать 79 стран. Среди стран Центральной Азии Казахстан занимает лидирующую позицию, опередив Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Рейтинг возглавляют Сингапур (193 направления), Япония и Южная Корея (по 190).
МВД Казахстана активно внедряет цифровизацию в сфере документирования. Электронное оформление паспортов теперь доступно не только внутри страны, но и за ее пределами - в 99 загранучреждениях в 71 стране мира. Казахстанцы за рубежом могут получить паспорт в течение 30 дней вместо прежних 6 месяцев. Работа по цифровизации и упрощению выдачи документов будет продолжена для еще большего удобства граждан.
Кроме того, в 2025 году в тестовом режиме запустили такой пилотный проект, как онлайн-документирование.
В рамках этой услуги предусмотрена так называемая система биометрической идентификации. То есть искусственный интеллект определяет живость лица, качество фотографии, подходит ли она стандартам, нет ли там фотошопа. На следующий год, если тест будет успешен, намереваемся запустить проект в "боевую среду", - сказал Аслан Аталыков.
Как сообщалось ранее, паспорта с новым уровнем защиты начали выдавать в Казахстане.
21.12.2025, 17:53 122426
Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Фото: Акорда
Санкт-Петербург. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба Акорды.
В международном аэропорту Пулково президента встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что лидер Казахстана посетит Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств СНГ.
21.12.2025, 11:21 142271
В Алматинской области открыли модернизированную сейсмостанцию
Фото: МЧС
Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области вблизи села Кастек открыли модернизированную сейсмостанцию "Кастек", сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сейсмостанция "Кастек", основанная в 1976 году и расположенная в 4 километрах к югу от одноименного села, является важным объектом мониторинга сейсмической активности Северного Тянь-Шаня. В рамках модернизации возведено современное модульное здание, оснащенное всем необходимым для круглосуточной научной работы и проживания специалистов: офисным помещением, комнатами отдыха, кухней с бытовой утварью, а также душевой и санитарным узлом. Станция оснащена новым высокотехнологичным оборудованием, позволяющим значительно повысить точность наблюдений и оперативность передачи сейсмологических данных", - заявили в ведомстве.
В ходе церемонии открытия глава МЧС Чингис Аринов вручил сотрудникам сейсмоинститута ключи от специализированного автотранспорта для обслуживания станции и проведения полевых исследований.
Напомним, в январе прошлого года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
20.12.2025, 16:45 186166
Токаев предложил создать международную водную организацию под эгидой ООН
Токио. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На полях саммита диалога "Центральная Азия - Япония" президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил создать новую международную организацию для координации и объединения международных усилий по водной проблематике, сообщили в пресс-службе Акорды.
Можно было бы разработать совместную программу по развитию водного хозяйства с включением таких критически важных мер, как обмен передовыми технологиями водосбережения, совместные научные исследования и сотрудничество в сфере дистанционного зондирования Земли. Казахстан предлагает создать новую международную организацию под эгидой ООН - UN Water International Organization, которая могла бы объединить разрозненные мандаты других организаций по водной проблематике. Приглашаем японских политиков, общественных деятелей, предпринимателей, экспертов принять участие в региональном экологическом саммите, который состоится в Астане в апреле следующего года", - выступил глава государства.
Президент отметил, что развитие сельского хозяйства непосредственно связано с обеспечением водной безопасности, а Центральная Азия уже ощущает дефицит водных ресурсов.
За последние 20 лет обеспеченность водой на душу населения в регионе снизилась почти на 30%. При этом около 70% водных ресурсов являются трансграничными. Продолжающееся обмеление Каспийского моря вызывает большую обеспокоенность, а экологическая катастрофа Арала стала трагическим примером нерационального использования водных ресурсов. Казахстан ценит вклад японского агентства международного сотрудничества JICA в решение сложных водных проблем Центральной Азии и заинтересован в дальнейшем укреплении взаимодействия с этим авторитетным институтом", - подчеркнул Токаев.
Ранее сообщалось, что Казахстан принял председательство в формате "Центральная Азия - Япония".
20.12.2025, 16:16 187566
Президент РК посетит Санкт-Петербург
Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетит Санкт-Петербург в ближайшие дни, сообщает Акорда.
21-22 декабря президент Касым-Жомарт Токаев посетит Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств СНГ", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе заседания планируется обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезия.
20.12.2025, 10:54 186226
Казахстан принял председательство в формате "Центральная Азия - Япония"
Фото: Акорда
Токио. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председательство в формате "Центральная Азия - Япония" переходит к казахстанской стороне, сообщает Акорда.
По итогам первого саммита "Центральная Азия - Япония" была принята Токийская декларация. Главы государств Центральной Азии и премьер-министр Японии приняли решение о проведении следующего саммита в Казахстане", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее президент Казахстана обозначил приоритеты сотрудничества с Японией в ключевых отраслях.
