02.09.2025, 09:20 180221
Токаев: Китай - надежный сосед, близкий друг и вечный стратегический партнер Казахстана
Фото: Акорда
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай - данный судьбой надежный сосед, близкий друг и вечный стратегический партнер Казахстана. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Казахско-Китайского делового совета в Пекине, сообщила пресс-служба Акорды.
По его словам, основываясь на незыблемых ценностях общей истории, добрососедства и взаимопонимания, Казахстан и Китай выстроили прочные и динамичные деловые отношения, которые из года в год наполняются новым качественным содержанием.
Будучи глобальным лидером, Китай закономерно выступает в качестве главного партнера Казахстана в различных сферах, в том числе в торговле. Это стало возможным благодаря инициативам председателя Си Цзиньпина. По итогам прошлого года взаимный товарооборот достиг 44 миллиардов долларов. Это рекордный показатель, однако мы не планируем останавливаться на достигнутом. Наша цель - совместно с китайскими друзьями значительно увеличить этот показатель в ближайшие пять лет. Мы обладаем необходимым потенциалом для этого. На уровне глав государств имеются политическая воля и взаимное стремление к укреплению сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
03.09.2025, 12:07 1636
В Казахстане пересмотрят закон о выборах
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента принял в работу поправки в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан", передает корреспондент агентства.
Депутат мажилиса Снежанна Имашева выступила с докладом, согласно которому основными целями законопроекта являются:
- запрет на выдвижение одного кандидата в депутаты мажилиса более чем по одному избирательному округу;
- запрет на одновременное выдвижение одного кандидата по одномандатным округам мажилиса и маслихатов;
- создание избирательного фонда кандидата в акимы;
- ужесточение требований по отсутствию судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления к кандидатам в президенты, депутаты, акимы, члены избирательной комиссии;
- регулирование вопросов агитации и других.
Сопутствующими законопроектами предусматривается совершенствование процедур проведения выборов и введение административной ответственности за несоблюдение норм избирательного законодательства.
03.09.2025, 12:06 12926
Об активизации мошенников предупредили в Нацбанке
Фото: Depositphotos
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает о распространенных схемах мошенничества, которые используют злоумышленники для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан.
Одним из наиболее распространенных способов мошенничества является вишинг или телефонное мошенничество - когда злоумышленники, представляясь работниками Национального банка, государственных и правоохранительных органов, операторов сотовой связи или медицинских организаций, осуществляют звонки гражданам и под различными предлогами просят перевести деньги, сообщить личные данные, SMS-коды, либо скачать приложение. В ходе телефонного разговора злоумышленники акцентируют внимание на срочности и оказывают психологическое давление на граждан. Подобные манипуляции направлены на то, чтобы получить доступ к личным банковским счетам, депозитам, денежным переводам, а также оформить от имени граждан онлайн-кредиты или микрозаймы", - рассказали в Нацбанке.
Дополнительную угрозу представляют фишинговые электронные письма и ложные SMS-сообщения, маскирующиеся под обращения от лиц государственных органов, банков второго уровня, коммунальных, медицинских или почтовых служб с просьбой перейти по ссылке или открыть вложение. В случае перехода граждан по ссылкам или скачивании вложений злоумышленники получают доступ к мобильному устройству, паролям, данным банковских карт и другой конфиденциальной информации.
Национальный банк призывает граждан быть бдительными и в обязательном порядке перепроверять достоверность поступающих звонков, запросов, писем и сообщений, а также не переходить по сомнительным ссылкам, не осуществлять переводы денежных средств на счета неизвестных лиц, не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие", - предупредили в Нацбанке.
Там также напомнили, что работники Нацбанка не осуществляют аудио и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением.
Ранее в МВД рассказали, кто чаще всего становится жертвами киберпреступников.
03.09.2025, 11:40 14676
Казахстанцы смогут посещать Армению с удостоверением личности
Фото: Depositphotos
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Армении о поездках и порядке пребывания граждан, передает корреспондент агентства.
Соглашением расширен перечень документов для поездок за рубеж. Теперь в него включены удостоверение личности для граждан Казахстана и идентификационная карта - для граждан Армении. Таким образом казахстанцы смогут пребывать в Армении по внутреннему документу, ранее такие правила действовали только для посещения России и Кыргызстана", - рассказали в мажилисе.
Срок пребывания для граждан Казахстана и Армении на территории другой стороны остается без изменений. Он составляет 90 суток со дня пересечения государственной границы и суммарно не может превышать данного значения в течение полугода.
Также депутаты мажилиса одобрили соглашение между Казахстаном и Арменией о сотрудничестве в области миграции. В рамках соглашения стороны договорились обмениваться статистической, правовой и научно-методической информацией, сведениями о гражданах сторон, находящихся на их территориях, и выявленных нарушениях миграционного законодательства, а также рассматривать вопросы правового статуса пребывания граждан на территории сторон и оказывать помощь по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества. Как уточнили в мажилисе, эти сведения необходимы странам для борьбы с двойным гражданством и пресечения каналов незаконной миграции.
03.09.2025, 10:34 39426
Проект по очистке Кенгирского водохранилища разрабатывают казахстанские ученые
Фото: Минводных ресурсов РК
Жезказган. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты информационно-аналитического центра водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации, Назарбаев университета, ЕНУ имени Л.Н. Гумилева и РГП "Республиканская коллекция микроорганизмов" разрабатывают пилотный проект по улучшению качества воды Кенгирского водохранилища биологическими и биотехнологическими методами, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Проект предусматривает разработку и внедрение передовых технологий по мониторингу и очистке водохранилища деликатными методами с использованием природных и экологически щадящих материалов для обеспечения экологической безопасности, восстановления качества воды и повышения биоразнообразия водоема", - отметили в ведомстве.
Планируемые мероприятия включают диагностику состояния водоема с применением современного оборудования, использование природных или синтезированных адсорбентов для очистки и нейтрализации от токсических загрязнителей, подбор и внедрение эффективных для водохранилища штаммов бактерий, заселение водоема прудовыми рыбами, создание зон фильтрации в устьях рек, установку датчиков для мониторинга температуры, уровня кислорода и водорода, ежемесячный отбор проб для лабораторного анализа.
Ожидаемый срок реализации пилотного проекта - 2 года. Провести все необходимые работы планируется в 2026-2027 годах.
Ранее на Кенгирском водохранилище подобные исследования и проекты не проводились. Объект является стратегически важным для водоснабжения города Жезказгана и прилегающих районов, а также важным местом обитания флоры и фауны региона. Разрабатываемый казахстанскими учеными проект закладывает научную и практическую основу для восстановления уникального для Центрального Казахстана водохранилища, используя щадящие биотехнологические, химические и инженерные подходы очистки воды", - сообщила директор департамента научных и инновационных технологий Министерства водных ресурсов и ирригации Лаззат Джусипова.
Кенгирское водохранилище - крупнейшее в области Улытау. Его объем составляет 319 млн кубометров. В марте этого года постановлением правительства объект был принят в государственную собственность.
03.09.2025, 10:17 37611
В Казахстане вступили в силу изменения в законодательство о долевом участии в строительстве
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 31 августа 2025 года вступили в силу изменения в закон Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве". Поправки расширяют действие механизма долевого строительства и устанавливают новые правила для застройщиков и дольщиков, сообщили в пресс-службе дочерней организации холдинга "Байтерек" - АО "Казахстанская жилищная компания".
Теперь Казахстанская жилищная компания предоставляет гарантию на завершение долевого строительства не только на многоквартирные жилые комплексы, но и на малоэтажные жилые дома (до 5 этажей) и комплексы индивидуальных жилых домов (коттеджные городки от 50 домов).
Кроме того, в рамках стимулирующих мер законом установлены новые правила для застройщиков:
- Сокращение минимального опыта с 3 до 2 лет.
- Снижение порога по реализованным площадям: с 9 тыс. до 5 тыс. кв. м. для регионов; с 18 тыс. до 10 тыс. кв. м. для городов Астана, Алматы, Шымкент.
- Возможность открытия уполномоченной компанией не только текущего счета, но также сберегательных и валютных счетов в одном банке второго уровня (при мониторинге со стороны инжиниринговой компании).
- Увеличение авансовых выплат подрядчикам: с 25% до 50% при наличии безусловной и безотзывной банковской гарантии; с 10% до 20% - без обеспечения.
- Возможность приобретения строительных материалов, превышающих стоимость, указанную в ПСД, без ее обязательной корректировки.
В рамках ужесточающих мер вступили в силу следующие требования:
- Запрет на заключение любых предварительных договоров: бронирования, инвестирования и других аналогичных форм, кроме договоров о долевом участии (ДДУ).
- Запрет на размещение рекламы объектов, отсутствующих в информационной системе "Казреестр".
- Увеличение административного штрафа: с 300 до 2 000 МРП (с 1 млн до 7,4 млн тенге) за незаконное привлечение средств дольщиков и распространение недостоверной рекламы.
- Запрет на выдачу ипотечных займов БВУ на покупку строящегося жилья без разрешения акимата на привлечение дольщиков или гарантии Единого оператора (КЖК).
- Обязательное проведение расчетов за строящееся жилье в безналичной форме и регистрация всех договоров долевого участия в информационной системе "Казреестр".
- Сокращение допустимого срока пролонгации строительства: с 9 месяцев до 5 месяцев (однократно).
- Запрет на получение застройщиком новой гарантии в течение 3 лет после наступления гарантийного случая по проекту.
- В случае участия БВУ в проекте, заключается трехсторонний договор между банком, уполномоченной компанией и инжиниринговой компанией. Последняя получает доступ к операциям по счетам. Банк вправе принять решение об одновременном использовании средств дольщиков и заемных средств.
В компании также напомнили, что гарантийный взнос по первой гарантии застройщика, реализующего проект вне городов республиканского значения, составляет 0% (при условии соблюдения требований по собственному участию).
Кроме того, изменены условия заключения договора с инжиниринговой компанией. В случае положительного решения о предоставлении гарантии по проекту, КЖК заключает трехсторонний договор с уполномоченной компанией и техническим надзором, предоставленным уполномоченной компанией. При этом технический надзор должен соответствовать требованиям статьи 21 закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве".
Необходимо отметить, что в рамках изменений в закон увеличился срок устранения замечаний по заявке на гарантирование с 5 на 10 рабочих дней (срок рассмотрения заявки приостанавливается). При этом общий срок рассмотрения заявки со стороны КЖК остался прежним - 20 рабочих дней.
03.09.2025, 09:43 56666
5,5 млрд тенге из возвращенных активов направлено на водоснабжение ЗКО
Фото: Depositphotos
Уральск. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Из специального государственного фонда выделено 5,5 млрд тенге на реализацию 11 проектов по строительству и реконструкции систем водоснабжения в Западно-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе правительства.
Основная сумма финансирования в размере 4,3 млрд тенге будет распределена на 9 объектов.
1,8 млрд тенге направлено на строительство магистральных систем водоснабжения с прокладкой новой ветки к населенным пунктам Толен, Сауле и Каракамыс Каратобинского района, где проживает свыше 1,7 тыс. человек.
2,5 млрд тенге - на прокладку сетей водоснабжения в 8 селах Теректинского, Каратобинского районах, а также района Байтерек.
Также 1,2 млрд тенге ранее было направлено на обеспечение водоснабжением жителей села Кирсанова района Байтерек и реконструкцию Урдинского группового водопровода в Жанибекском районе. На сегодняшний день работы выполнены на 60%.
По данным Министерства промышленности и строительства, текущий уровень обеспечения населения качественной питьевой водой в Западно-Казахстанской области составляет 100% в городах и 97% в селах.
На сегодня из спецгосфонда на строительство более 400 социально важных проектов направлено 375 млрд тенге. Строятся школы, больницы, спортивные комплексы, объекты водоснабжения и другое. Уже завершены и открыты для граждан 44 объекта.
03.09.2025, 08:47 73861
Токаев в Пекине посетил парад, посвященный 80-летию Победы
Фото: Акорда
Пекин. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов, сообщила пресс-служба Акорды.
Ранее CCTV сообщил, что по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в памятных мероприятиях примут участие 26 глав иностранных государств и правительств. В том числе: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Сербии Александар Вучич и др.
После парада Касым-Жомарт Токаев посетил торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в Доме народных собраний.
02.09.2025, 17:00 210111
В Казахстане изменились правила применения воинских частей в мирное время
Аринов подписал соответствующий приказ
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Чингис Аринов подписал документ, который предполагает внесение изменений и дополнений в приказ "Об утверждении правил применения воинских частей гражданской обороны в мирное время", передает корреспондент агентства.
В частности, согласно документу, основными задачами воинских частей гражданской обороны в мирное время являются:
- ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Республики Казахстан;
- организация боевой, мобилизационной и политической подготовки;
- выполнение работ по жизнеобеспечению населения в зонах чрезвычайных ситуаций;
- участие в мероприятиях, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение охраны и обслуживания пунктов управления, находящихся в ведении уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;
- перевозка, сопровождение и охрана грузов, доставляемых в зоны чрезвычайных ситуаций, в том числе и в иностранные государства;
- осуществление мероприятий по подготовке к мобилизационному развертыванию и приведению в высшие степени боевой готовности;
- поддержание в готовности учебных объектов, полигонов;
- защита сотрудников, военнослужащих и работников органов гражданской защиты, а также средств гражданской защиты при введении чрезвычайного положения и проведении антитеррористической операции;
- отражение вооруженного нападения на охраняемые караулы, объекты, помещения и сооружения воинских частей гражданской обороны, территориальных органов уполномоченного органа, его ведомств, территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности, подведомственной организации системы государственного резерва при введении чрезвычайного положения и проведении антитеррористической операции.
Также подчеркивается, что приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане вводится служба в резерве.
