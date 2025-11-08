Токаев провел ряд встреч в Вашингтоне

Рассказать друзьям

Вашингтон. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Вашингтон встретился с представителями компаний John Deere, Chevron, а также принял американского сенатора и американских конгрессменов, сообщила пресс-служба Акорды.





На встрече с президентом по странам СНГ и Центральной Азии компании John Deere Чабой Лейко президент назвал партнерство с компанией ярким примером успешной промышленной кооперации, отражающим общую приверженность развитию современного и эффективного сельскохозяйственного производства.





Глава государства поддержал решение John Deere локализовать производство техники для АПК в партнерстве с казахстанским заводом "Агромаш". Это сотрудничество уже дало ощутимые результаты - с момента запуска производства в мае этого года собрано более 290 единиц техники. Ожидается, что до конца года будет выпущено еще 100 единиц.





Касым-Жомарт Токаев также приветствовал подписание в рамках его текущего визита в США Соглашения о стратегическом партнерстве на сумму 2,5 млрд долларов. Документ предусматривает производство не менее 3 тысяч единиц сельхозтехники John Deere в течение 5 лет на мощностях АО "АгромашХолдинг KZ". Кроме того, предполагается создание не менее трех сервисных центров, а также развитие системы обучения персонала.





Кроме того, президент Казахстана принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта. Он дал высокую оценку вклада Chevron в реализацию масштабных проектов по добыче нефти и газа на месторождениях Тенгиз и Карачаганак, а также подтвердил готовность казахстанской стороны к продолжению взаимовыгодного сотрудничества в сферах добычи, переработки и транспортировки сырья.





Касым-Жомарт Токаев также встретился с членами палаты представителей конгресса США Джимми Панеттой, Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав.





Президент отметил важную роль конгресса США в укреплении дружественных связей с Казахстаном, выразив признательность парламентариям за их личный вклад в продвижение расширенного стратегического партнерства между двумя странами.





Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, деятельность возглавляемой Джимми Панеттой группы дружбы (кокус) "США - Казахстан" в конгрессе способствует углублению политического диалога, расширению экономической кооперации и связей между народами.





Соединенные Штаты являются одним из крупнейших экономических партнеров нашей страны. США инвестировали более 100 млрд долларов в экономику Казахстана, что составляет 80% всех инвестиций в регион Центральной Азии.





Кроме того, президент проинформировал конгрессменов о комплексной политической и экономической модернизации в РК.





В свою очередь члены конгресса высоко оценили потенциал Казахстана и заявили о готовности поддержать развитие многоплановых двусторонних связей.





Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пригласил американских парламентариев посетить Казахстан для расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами.





Также Касым-Жомарт Токаев принял американского сенатора Стива Дэйнса. В ходе встречи с сенатором от Республиканской партии обсуждался вклад парламентской дипломатии в укрепление казахско-американских отношений.





Глава государства назвал Стива Дэйнса истинным другом нашей страны и выразил ему признательность за официальное заявление конгресса, приуроченное ко Дню Республики Казахстан и отражающее давнее стратегическое партнерство между странами.





Собеседники обменялись мнениями по приоритетным направлениям двусторонней повестки и подтвердили готовность продолжить совместную работу по укреплению стратегического партнерства Казахстана и США во благо народов обеих стран.





В завершение президент сообщил, что принял решение наградить сенатора Стива Дэйнса орденом "Достық" I степени за вклад в укрепление взаимосвязей между Казахстаном и США.