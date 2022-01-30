Токаев в интервью отвечает на волнующие общество вопросы

Фото: Facebook/Берик Уали

НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - В эфире телеканала "Хабар 24" началось интервью президента РК Касым-Жомарта Токаева, в котором глава государства ответит на волнующие общество вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.









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Первое интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева после январских событий, вышло на русском языке так как рассчитано на мировую аудиторию, заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Сегодня на республиканских телеканалах выйдет интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева. В связи с этим возникают вопросы о том, почему президент дает интервью на русском, а не на государственном (языке). Интервью посвящается мировой аудитории, мировое сообщество заинтересовано в событиях, происходящих в Казахстане. Поэтому, учитывая актуальность темы, мы ожидали широкого распространения разговора", - отметил Берик Уали на своей странице в Facebook.





По его данным, в январе поступило огромное количество заявок от зарубежных СМИ (Россия, Европа, США) на интервью главы государства. Однако из-за плотности графика президента было решено ограничиться диалогом с журналистом телеканала "Хабар24".





Отмечается, что следующее масштабное интервью отечественным средствам массовой информации будет на казахском языке.



