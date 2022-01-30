Токаев о приказе стрелять на поражение: Я знал о последствиях

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Руководители правоохранительных органов опасались брать на себя ответственность. Я им сказал, что если бы Рокоссовский или Жуков каждый день бы спрашивали у Сталина, они бы войну выиграли или нет? То есть это была настоящая война, нужно было брать на себя ответственность. Наши законы таковы. После Жанаозена были приняты законы, которые сковывали правоохранителей, именно в таких ситуациях. Поэтому я сказал, что по бандитам вооруженным мы должны открывать огонь", - сказал Токаев.
Он отметил, что знал о последствиях после приказа стрелять на поражение.
Я же профессионал, я дипломат, я знал, что будет такая реакция, но интересы государства и безопасности наших граждан - превыше всего. Я в это время меньше всего думал о реакции на Западе, я думал о том, чтобы навести порядок в нашей стране", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что власти должны были найти тех людей, которые реально участвовали в этих бандитских акциях против мирных граждан и жителей Алматы.
Участвовали тысячи бандитов в этих акциях и вдруг все превратились в случайных прохожих. Я не оправдываю незаконные действия полиции, если такие случаи имеются, и мы, естественно, будем пресекать. Поэтому заверяю граждан Алматы, что их права, по большому счету, нарушаться не будут", - подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что не считает необходимым проводить международное расследование январских событий.
Мы справимся сами, у нас есть люди честные, объективные, которые будут возглавлять общественные комиссии. Я сам не участвовал - так же, как и моя администрация - в создании этих комиссий", - сказал глава государства, отметив, что "сам заинтересован в том, чтобы мы получили истину".
Кроме того, президент РК высказался о резолюции в отношении Казахстана.
Резолюция продиктована лоббистами. Лоббисты работают по заказу наших людей, которые в свое время покинули Казахстан", - сказал глава государства.
В Казахстане в начале года начались массовые протесты - жители Актау и Жанаозен выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были немедленно удовлетворены, но ситуация резко превратилась в организованную террористическую атаку, которая включала в себя спланированные действия террористических, экстремистских и криминальных бандгрупп под прикрытием беспорядков гражданского населения.
В результате январской трагедии, представляющей из себя террористическую акцию привлеченных извне и изнутри профессиональных радикальных и террористических групп, больше всего пострадал самый крупный мегаполис страны, жемчужина Центральной Азии - город Алматы. Беспорядки в городе начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в погромы, мародерства, изнасилования, жестокие убийства гражданских лиц, полицейских, военных, теракты.
Бандиты жгли и брали штурмом административные здания, в числе которых акимат, департамент полиции Алматы и др., громили больницы, нанесли серьезный урон нескольким редакциям республиканских телеканалов. Был захвачен аэропорт, повреждены и сожжены сотни транспортных средств и спецтехника. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. По предварительной оценке, экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов. Глава государства сообщил, что Казахстан подвергся террористической атаке.
Между тем, как стало известно позже, США осудили решение властей Казахстана воспрепятствовать действиям террористов и стрелять на поражение в ходе разгона массовых беспорядков, несмотря на массовые убийства гражданских, полицейских и военнослужащих. "Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то осуждаю эту политику", - цитирует госсекретаря Энтони Блинкен ТАСС.
(Последние годы Соединенные Штаты уверенно занимают первую строчку в мировом рейтинге полицейского насилия. Полицейский может стрелять на поражение в случае, если искренне ВЕРИТ, что его жизни угрожает опасность - прим. редакции)
Кроме того, в четверг, 20 января, Европейский парламент призвал к международному расследованию январских событий в Казахстане.
По данным РИА Новости, депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане, в которой призвали инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.
В пятницу, 21 января, МИД Казахстана заявил, что резолюция Европарламента по ситуации в РК носит предвзятый характер.
Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с самого начала событий указал на организованную террористическую атаку и обвинил "забугорных деятелей" в разжигании беспорядков в Казахстане.