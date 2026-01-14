Прокуратура Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сон Ёля

Рассказать друзьям

Москва. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта Российской Федерации распространило заявление в связи с действиями береговой охраны США, которая сегодня захватила танкер Marinera под российским флагом, сообщает РБК





В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств", - проинформировали в ведомстве.





Ранее издание сообщало, что береговая охрана США провела операцию по захвату танкера Marinera, который после отплытия от берегов Венесуэлы сменил флаг на российский и признал юрисдикцию России.





По данным Reuters, поддержку береговой охране оказывали американские военные.





Отмечается, что на момент проведения операции российская подводная лодка и другие корабли, которые выдвинулись к танкеру, были уже недалеко.





Источник RT сообщил, что над судном Marinera действительно кружил вертолет. Предположительно, с него на корабль пытался высадиться десант.





Британская Times сообщила, что в операции участвует Boeing Poseidon MRA1 королевских ВВС.





Журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил в соцсети X, что американские военные уже находятся на борту танкера.





Позже Американское командование в Европе сообщило, что танкер задержан "за нарушение режима американских санкций в соответствии с ордером, который выдал федеральный суд США".





Сам танкер сейчас находится к югу от Фарерских островов. Reuters отмечает, что береговая охрана США следовала за ним более двух недель.





Танкер Bella 1 изначально ходил под панамским флагом и пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную Дональдом Трампом в декабре. После того как корабль стал уходить от Южной Америки, его стало преследовать судно береговой охраны США. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera. Судно с таким названием, которое находится под санкциями Минфина США, появилось в российском реестре.





В МИД России заявили, что танкер осуществляет плавание под государственным флагом и в полном соответствии с нормами международного морского права.





Телеканалы CBS News и CNN накануне сообщали, что в Вашингтоне обсуждали возможный захват судна, однако на тот момент окончательное решение принято не было.





Поводом для блокады и досмотра судов у берегов Венесуэлы в США называют якобы незаконный вывоз венесуэльской нефти, а также тот факт, что некоторые танкеры, как считают в Вашингтоне, незаконно используют чужие флаги и скрывают свою истинную регистрацию.