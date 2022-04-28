Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Жительница Нур-Султана отсудила 2 млн тенге за оскорбление дочери в WhatsApp-чате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Гражданское дело по иску Б. к ответчикам К. и Ж. о возмещении морального вреда рассмотрел Алматинский районный суд столицы.
В сентябре 2021 года в чате бывших одноклассников в WhatsApp сын ответчиков написал оскорбительные сообщения в адрес своих одноклассников, в том числе в адрес дочери истца. Мать девочки обратилась в суд с требованием возместить моральный вред в сумме 5 млн тенге, поскольку в результате оскорбительных сообщений одноклассника ее несовершеннолетняя дочь на протяжении месяца находилась в стрессовом состоянии. Вследствие чего девочке потребовалась помощь психолога, сообщает пресс-служба суда.
Постановлением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Нур-Султана отец подростка привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына.
При определении размера компенсации морального вреда суд принял во внимание жизненную важность личных неимущественных благ и прав несовершеннолетней, испытавшей психологический стресс в результате оскорблений со стороны одноклассника, также учтены семейное и имущественное положение ответчиков.
Решением суда иск удовлетворен, с родителей мальчика в пользу истца в солидарном порядке взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн тенге.
Решение не вступило в законную силу.
Напомним, 20 апреля на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили поправки, внесенные сенатом в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации". Таким образом, закон считается принятым парламентом РК.