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Жительница Нур-Султана отсудила 2 млн тенге за оскорбление дочери в WhatsApp

27.04.2022, 20:56 6996
Жительница Нур-Султана отсудила 2 млн тенге за оскорбление дочери в WhatsApp
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Жительница Нур-Султана отсудила 2 млн тенге за оскорбление дочери в WhatsApp-чате, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Гражданское дело по иску Б. к ответчикам К. и Ж. о возмещении морального вреда рассмотрел Алматинский районный суд столицы.
 
В сентябре 2021 года в чате бывших одноклассников в WhatsApp сын ответчиков написал оскорбительные сообщения в адрес своих одноклассников, в том числе в адрес дочери истца. Мать девочки обратилась в суд с требованием возместить моральный вред в сумме 5 млн тенге, поскольку в результате оскорбительных сообщений одноклассника ее несовершеннолетняя дочь на протяжении месяца находилась в стрессовом состоянии. Вследствие чего девочке потребовалась помощь психолога, сообщает пресс-служба суда.
 
Постановлением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Нур-Султана отец подростка привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына.
 
При определении размера компенсации морального вреда суд принял во внимание жизненную важность личных неимущественных благ и прав несовершеннолетней, испытавшей психологический стресс в результате оскорблений со стороны одноклассника, также учтены семейное и имущественное положение ответчиков.
 
Решением суда иск удовлетворен, с родителей мальчика в пользу истца в солидарном порядке взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн тенге.
 
Решение не вступило в законную силу.
 
Напомним, 20 апреля на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили поправки, внесенные сенатом в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации". Таким образом, закон считается принятым парламентом РК.
 

новости по теме

Шесть горняков с 20 мешками золотосодержащей руды задержаны в Жамбылской области

27.04.2022, 17:51 9421
Шесть горняков с 20 мешками золотосодержащей руды задержаны в Жамбылской области
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 27 АПРЕЛЯ - В Мойынкумском районе полицейские при патрулировании территории выявили группу мужчин, занимавшихся незаконной добычей горных пород в шахте "Каракоз", расположенной близ села Акбакай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сотрудники полиции задержали шестерых работников 1976, 1992, 1994 и 1990 годов рождения. Пятеро из них являются жителями Жамбылской области и один мужчина - житель Алматинской области, сообщает Polisia.kz
 
Следствием установлено, что задержанные 21 апреля приехали на месторождение на грузовой машине и самовольно выкопали 20 мешков золотосодержащей руды. Имеются признательные показания, изъяты вещественные доказательства в виде перфоратора, генератора, железных зубил и молотка. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 334, часть 1, УК РК "Самовольное пользование недрами". Назначена судебно-химическая экспертиза. 
 
Сумма причиненного государству ущерба устанавливается.
 
 

В Таразе полицейские обнаружили схрон с оружием

27.04.2022, 16:09 12151
В Таразе полицейские обнаружили схрон с оружием
Фото: скриншот из видео ДП
ТАРАЗ. 27 АПРЕЛЯ - Сотрудники департамента полиции Жамбылской области проводят розыскные работы по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе январских беспорядков. В Таразе обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За неделю при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими на территории областного центра обнаружены и изъяты 16 единиц оружия, 521 патрон, гранаты, бронежилеты, противогазы и шлем", - сообщили в областном департаменте полиции.

 
По данным полиции, 26 апреля 2022 года сотрудниками ДП Жамбылской области на территории областного центра возле бетонного ограждения в зарослях травы обнаружен схрон оружия, сложенный в полипропиленовый мешок, внутри которого находились 8 единиц оружия, 2 гранаты, патроны, полицейский шлем и противогаз.
 
Сообщается, что среди оружия были автоматы марки Калашникова и "Сайга", пистолеты Макарова и пневматический, одноствольное гладкоствольное ружье марки ИЖ-18, одноствольное оружие самодельного производства, двуствольные обрезы гладкоствольных ружей марки ИЖ-58, гранаты марки РГЭ-60кд и ГСЗ и 144 патрона различного калибра.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 287, часть 3, УК РК. На оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее их в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется", - проинформировали в полиции.



Ранее сообщалось, что очередные тайники с похищенным в январе оружием обнаружены в Алматы.
 

Участников Q-pop группы MadMan приговорили к длительным срокам лишения свободы за торговлю наркотиками

27.04.2022, 14:17 14496
Участников Q-pop группы MadMan приговорили к длительным срокам лишения свободы за торговлю наркотиками
Фото: instagram/madmen.kz
АЛМАТЫ. 27 АПРЕЛЯ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор по делу участников Q-pop группы MadMan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В начале сентября 2020 года Х. создал преступную группу, куда вошли шесть человек. Все они принимали участие в ее деятельности в целях незаконного изготовления аналога психотропного вещества мефедрона и хранения наркотического средства - гашиша для последующего сбыта", - сообщили в пресс-службе суда.

 
Руководитель преступной группы занимался приобретением компонентов для производства мефедрона и вел переговоры с покупателями. Другие участники изготавливали психотропное вещество в подвале коттеджа в Алматы, оборудованного под лабораторию. Там же они расфасовывали на дозы, а информацию о стоимости размещали на специально созданных сайте и чатах, рассказали в суде.
 
Приговором суда Х. приговорен к 17 годам лишения свободы.
 

Остальные участники признаны виновными в незаконном изготовлении, хранении аналога психотропного вещества в целях сбыта в особо крупном размере, в участии в организованной преступной группе, хранении наркотического средства в крупном размере в целях сбыта в составе организованной группы посредством использования электронных информационных ресурсов", - заявили в суде.

 
По его информации, члены музыкальной группы получили от 15 до 16 лет лишения свободы.
 
В качестве смягчающих обстоятельств суд признал молодой возраст подозреваемых и отсутствие прежних судимостей, а у подсудимого С. - частичное признание вины.
 
Приговор не вступил в законную силу.


 

Мужчина пытался продать нелегальную военную машину в Атырау

27.04.2022, 11:59 16561
Мужчина пытался продать нелегальную военную машину в Атырау
Фото: Polisia.kz
АТЫРАУ. 27 АПРЕЛЯ - В Атырау 35-летний мужчина пытался продать нелегальную бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области изъяли военную машину, принадлежащую гражданину 1986 года рождения, информирует Polisia.kz.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 386 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
 
В полиции напомнили, что с 25 апреля в области проводится акция по приобретению у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ для профилактики преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в целях обеспечения общественной безопасности. 
 
Государство установило вознаграждение до 100 месячных расчетных показателей за каждое добровольно сданное гражданами оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

 

Цех по изготовлению поддельного алкоголя выявлен в Карагандинской области

27.04.2022, 10:51 18011
Цех по изготовлению поддельного алкоголя выявлен в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 27 АПРЕЛЯ - Цех по производству поддельной алкогольной продукции выявлен в городе Сарани, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В арендованном складском помещении, расположенном в Сарани Карагандинской области, был организован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через рынки и магазины Карагандинской области", - информирует Агентство РК по финансовому мониторингу.


По данному факту начато досудебное расследование по статье 214 УК РК (Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность), проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всего объема изготовленной и реализованной продукции.

Цех по производству поддельного алкоголя обнаружен в Усть-Каменогорске.

 

Мешок с гашишем обнаружили полицейские в гараже у жителя столицы

26.04.2022, 18:27 29061
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Полицейские Нур-Султана в результате спецоперации задержали ранее судимого 39-летнего жителя столицы. В его гараже был обнаружен 25-килограммовый мешок с гашишем, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе обыска с использованием служебно-розыскных собак в гаражном кооперативе "Мирный" был обнаружен и изъят полиэтиленовый мешок, внутри которого находилось наркотическое средство "гашиш". Вес изъятого вещества, приготовленного к реализации, составил 25 килограммов", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.


 
По словам начальника управления по противодействию наркопреступности Нур-Султана полковника полиции Ерлана Акбарова, количество изъятых наркотических средств составляет 5 тысяч разовых доз. Стоимость наркотика на черном рынке составила бы 30 млн тенге. 
 
По факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый дал признательные показания. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к поставке и сбыту наркотиков. 
 

Акбулакский стрелок приговорен к пожизненному лишению свободы

26.04.2022, 15:19 31211
Акбулакский стрелок приговорен к пожизненному лишению свободы
Фото: facebook/Игорь Дужнов
АЛМАТЫ. 21 АПРЕЛЯ - Акбулакский стрелок Игорь Дужнов, обвиняемый в убийстве пяти человек, приговорен к пожизненному лишению свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня суд признал Дужнова виновным в убийстве.
 
Напомним: трагедия произошла в Алатауском районе Алматы 20 сентября 2021 года в 17.00. При выселении семьи из дома хозяин жилища схватил оружие и убил на месте пятерых человек, в том числе судебного исполнителя и нового владельца дома.
 
Во время судебного процесса Дужнов заявил, что не признает своей вины в умышленном убийстве пяти человек и считает, что действовал в рамках дозволенной самообороны, пытаясь защитить свою семью от людей, незаконно проникших на территорию его дома. 
 
Он подчеркнул, что его семья была доведена до отчаяния многочисленными неправомерными решениями. 
 

Но я всегда готов защищать свою семью и, если потребуется, страну, не жалея своей жизни. Я рад, что после этого случая президент Казахстана ввел мораторий на выселение и отменил многие законы, которые отравляли жизнь многим моим соотечественникам. Я счастлив, что запущен процесс в нашей стране по деолигархизации власти, все это очень обнадеживает и с лихвой компенсирует мои страдания", - заявил алматинский стрелок.

 
По его словам, сегодня люди Казахстана очень разделены материально и есть очень большой запрос на справедливость.
 

У нас в стране все те, кто что-то реально делает, все в кредитах, но мало того что банки загоняют в грабительские условия кредита, внутри банков орудуют целые банды мошенников, которые грабят ограбленных", - сказал подсудимый.

 
Отметим, что трагедия в Акбулаке вызвала широкий общественный резонанс и обнажила имеющиеся системные проблемы взаимоотношений между кредиторами и заемщиками. Граждане стали поднимать вопрос ограничения возможности банков по занижению стоимости изымаемого имущества должников, которые оказываются беззащитными перед действиями банков. 
 
Президент РК Токаев отметил, что сфера отношений между кредиторами и так называемыми проблемными заемщиками очень чувствительная и требует юридического совершенствования. Он поручил правительству, Национальному банку и Агентству по финрегулированию подготовить пакет поправок, направленных на совершенствование залоговой политики банков, оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей. 
 

Сельский аким в Атырауской области оштрафован на 32 млн тенге за взятку

26.04.2022, 15:01 27791
Сельский аким в Атырауской области оштрафован на 32 млн тенге за взятку
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 26 АПРЕЛЯ - В Курмангазинском районном суде Атырауской области вынесен приговор в отношении бывшего сельского акима, который обвинялся в получении взятки и служебном подлоге. Он приговорен к штрафу в размере 32 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Судом установлено, что аким сельского округа получил от директора ТОО взятку в сумме 800 тысяч тенге за содействие в продаже здания, принадлежащего аппарату акима, и предоставление в регистрирующий орган официальных документов, в которые директором ТОО были внесены ложные сведения, пишет "Мой город".
 

Вина подсудимых доказана признательными показаниями самих подсудимых, результатами оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, заключением видеофонографической экспертизы, заключением государственного аудитора, банковскими документами", - сообщили в пресс-службе Курмангазинского районного суда.

 
Вторым подсудимым по этому делу стал директор ТОО. Оба подсудимых полностью признали свою вину.
 
Приговором суда бывшему акиму назначено наказание в виде штрафа в размере 32 млн тенге, его подельнику назначен штраф в размере 16 млн тенге. Оба осужденных пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
 
При назначении наказания суд учел, что экс-аким имеет на иждивении ребенка-инвалида.
 
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
 

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