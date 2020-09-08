ОПГ в Алматинской области украла почти 200 ноутбуков из грузового поезда

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - В Алматинской области преступная группа в течение двух лет крала ноутбуки из грузовых поездов, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции на транспорте при проведении оперативно-розыскных мероприятий в течение восьми месяцев кропотливой работы была установлена и задержана преступная группа, состоящая из четырех человек. Все задержанные являются жителями Алматинской области. Данная преступная группа похитила 196 ноутбуков на общую сумму более 15 млн тенге из контейнеров грузового поезда, следовавшего из КНР в Алматы", - сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

По информации пресс-службы ДП на транспорте, злоумышленники на протяжении двух лет, с 2018 по 2019 годы, совершали кражу ноутбуков на участке Сарыозек - Капшагай. Они заранее готовились к совершению преступлений. У группы была полная информация о наименовании грузов, так как один из ее участников работал в организации, обслуживающейся на станции "Достык".

В ходе досудебного расследования подозреваемые признали вину.

27 августа приговором Капшагайского городского суда Алматинской области вышеуказанные лица признаны виновными в совершении преступления, и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно", - проинформировал Бекиев.

По данным ДП на транспорте, по итогам 8 месяцев текущего года процент раскрываемости краж из вагонов грузовых поездов составляет 90% (2019 год - 62,5%), таким образом, процент раскрываемости улучен на 27,5%.

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