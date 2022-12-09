В Караганде суд приговорил 20 членов "обнальной сети" к различным срокам заключения

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Подсудимые обвинялись в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге

Караганда. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором суда Казыбекбийского района Караганды 5 декабря 20 фигурантов уголовного дела по незаконному обналичиванию денежных средств и пособничеству в уклонении от уплаты налогов признаны виновными и осуждены к различным срокам наказания, - Приговором суда Казыбекбийского района Караганды 5 декабря 20 фигурантов уголовного дела по незаконному обналичиванию денежных средств и пособничеству в уклонении от уплаты налогов признаны виновными и осуждены к различным срокам наказания, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.





В июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.





В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тысяч контрагентов.





Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК. В целом принятые Комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране. Работа в данном направлении продолжается", - говорится в сообщении ведомства.



