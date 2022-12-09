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В Караганде суд приговорил 20 членов "обнальной сети" к различным срокам заключения

08.12.2022, 12:55 15676
В Караганде суд приговорил 20 членов "обнальной сети" к различным срокам заключения
Фото: Depositphotos
Подсудимые обвинялись в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге
Караганда. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором суда Казыбекбийского района Караганды 5 декабря 20 фигурантов уголовного дела по незаконному обналичиванию денежных средств и пособничеству в уклонении от уплаты налогов признаны виновными и осуждены к различным срокам наказания, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.

В июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тысяч контрагентов.

Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК. В целом принятые Комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране. Работа в данном направлении продолжается", - говорится в сообщении ведомства.


Напомним, обнальная криптоплощадка наркогруппировок ликвидирована в Казахстане.
 

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АФМ установило еще троих соучастников по делу о рейдерских захватах ряда компаний

08.12.2022, 15:10 13206
За предоставление информации о местонахождении разыскиваемых лиц предусмотрено денежное вознаграждение
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе расследования дела о рейдерских захватах ряда компаний установлено еще три соучастника, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Дополнительно установлены другие соучастники преступлений - Коспаев Айдос, Кудряшева Оксана и Кузнецов Алексей. Указанные лица также объявлены в розыск. В случае если вам стало известно о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить по телефонам доверия АФМ", - проинформировали в агентстве.


Подчеркивается, что за предоставление информации предусмотрено денежное вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется.

Иная информация по делу на основании статьи 201 УПК разглашению не подлежит.


Напомним, что в рамках досудебного расследования 5 участников арестованы, организатор Коспаев Елдос, а также его доверенные лица Имашев Ерлан и Шалин Руслан объявлены в розыск. В отношении них судом заочно санкционирована мера пресечения - содержание под стражей.
 

В Жетысуской области задержали местного жителя, сделавшего фото с застреленным медведем

07.12.2022, 18:48 28361
В Жетысуской области задержали местного жителя, сделавшего фото с застреленным медведем
Фото: пресс-служба МВД РК
Расследование уголовного дела находится на контроле областного ДП
Талдыкорган. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчину, сфотографировавшегося с застреленным краснокнижным медведем, задержали в Жетысуской области, сообщает пресс-служба МВД РК.

Фото было сделано в сентябре в горах Ескельдинского района. На снимке запечатлен 41-летний местный житель. Мужчина задержан и доставлен для дачи показаний в районную полицию.

Расследование по факту проводится согласно статье 337, часть 4, пункт 2, УК РК "Незаконная охота, совершенная в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование".

Расследование уголовного дела находится на контроле областного ДП.
 

С начала года возбуждено 38 уголовных дел в отношении должностных лиц "Самрук-Қазына"

07.12.2022, 14:30 34631
С начала года возбуждено 38 уголовных дел в отношении должностных лиц "Самрук-Қазына"
Фото: Рolisia.kz
Ряд из них прекращены, по другим ведутся разбирательства, по некоторым уже вынесен приговор
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд "Самрук-Казына" рассмотрел заявления более 800 сотрудников о нарушениях и коррупции.

С начала 2022 года поступило 831 обращение, из них подтверждено 209. Большая часть жалоб связана с трудовым конфликтом (43%). Кроме того, имеются заявления по нарушениям в отношении закупок (17%), коррупции (15%), кражам и мошенничеству (5%)", - сообщается в информации компании, опубликованной по результатам брифинга.


В информации подчеркивается, что количество обращений растет с каждым годом.

По каждому подтвержденному случаю комплаенс-службой группы компаний "Самрук-Казына" проведены независимые проверки. По их итогам к ответственным работникам были применены дисциплинарные меры. В некоторых случаях дела направляются в правоохранительные органы. С начала 2022 года возбуждено 38 уголовных дел в отношении должностных лиц. Ряд из них прекращены, по другим ведутся разбирательства, по некоторым уже вынесен приговор", - сообщил руководитель службы комплаенс "Самрук-Қазына" Даурен Акшалов.


В свою очередь руководитель службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов сообщил на брифинге, что у должностных лиц будут изымать имущество и доходы, если они не смогут доказать их источники. Это относится и к государственным, и к квазигосударственным ведомствам и компаниям. Соответствующий законопроект о незаконном обогащении инициирован Антикором и рассматривается парламентом РК.

Это мировая тенденция. Она соответствует всем трендам и будет дополнительным стимулом для добропорядочной деятельности должностного лица в госсекторе и квазигоссекторе", - подчеркнул Ахметжанов.


 

С начала года в Казахстане 123 служащих органов внутренних дел попались на коррупции

07.12.2022, 13:21 36646
С начала года в Казахстане 123 служащих органов внутренних дел попались на коррупции
Фото: Polisia.kz
Большинство коррупционеров - сотрудников органов внутренних дел находилось в Алматы
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-октября текущего года уголовные коррупционные правонарушения совершили 123 служащих органов внутренних дел - на 12,1% меньше, чем годом ранее.

Почти половина сотрудников органов внутренних дел, совершивших коррупционные преступления, попалась на получении взятки: 61 сотрудник - на 7% больше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.

Еще 33,3% попались на коррупционных мошенничествах: 41 человек, сразу плюс 24,2% за год. 8 человек злоупотребили должностными полномочиями, 7 человек попались на даче взятки, по 2 человека - на превышении власти или должностных полномочий, на посредничестве во взяточничестве, а также на бездействии по службе", - рассказали аналитики.


В региональном разрезе большинство коррупционеров - сотрудников органов внутренних дел находилось в Алматы (15 человек, как и годом ранее) и Туркестанской области (также 15 человек против лишь 6 годом ранее).

В пятерку антилидерства также попали Северо-Казахстанская (14 человек), Актюбинская (11 человек) и Карагандинская (10 человек) области.

Коррупционеры в органах внутренних дел попадались в 17 из 20 регионов страны.

 

В Шымкенте прокуроры пресекли незаконный заработок в 303 700 евро на закупе риса

06.12.2022, 21:13 55841
На сегодня 253 700 евро вернулись в Казахстан
Шымкент. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Компания из Шымкента заключила договор с компанией из Узбекистана о покупке партии белого риса на 1 млн 700 тысяч евро. В итоге в Шымкент завезли рис на 1 млн 400 тысяч евро.

К делу подключились прокуроры Шымкента, сообщает vera.kz.

По словам старшего помощника прокурора Шымкента Улана Орманова, 303 700 евро были переведены в Узбекистан, но в Казахстан не вернулись ни в виде риса, ни в виде денег. В рамках уголовного дела был проведен ряд следственных действий. На сегодня из 303 700 евро 253 700 евро поступили в Казахстан. Остальная сумма - 50 000 евро должна поступить в ближайшие дни.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 235 "Невыполнение требований репатриации национальной или иностранной валюты". Подозреваемым по делу пока никто не признан. Названия компаний в интересах следствия не разглашаются.
 

Родителям талгарского лжетеррориста грозит крупный штраф

06.12.2022, 19:35 57651
Родителям талгарского лжетеррориста грозит крупный штраф
Фото: Polisia.kz
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 14,5 млн тенге
Конаев. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции изобличили несовершеннолетнего лжетеррориста в Алматинской области, сообщает Polisia.kz.

Напомним, 30 ноября в дежурную часть управления полиции Талгарского района поступила информация о заложенной бомбе в одном из колледжей Талгара.

На место происшествия были вызваны саперы, кинологи и другие специалисты, которые осмотрели все помещения. Информация не подтвердилась. Правонарушение было зарегистрировано в ЕРДР УП Талгарского района по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В ходе оперативно-розыскных работ сотрудники УПЭ ДП совместно с ДКНБ по Алматинской области установили личность подозреваемого. Им оказался 13-летний местный житель.

В настоящее время следователями в присутствии законных представителей и психологов с участием несовершеннолетнего проводятся все необходимые следственные действия.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП (на сегодняшний день это 14,5 млн тенге), либо исправительных работ в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.
 

Дикому Арману продлили арест

06.12.2022, 17:00 60056
Дикому Арману продлили арест
Фото: Depositphotos
Арест продлен до 7 января 2023 года
Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Арману Джумагельдиеву продлили срок ареста до 7 января 2023 года.

По сообщению специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 6 декабря 2022 года, постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Д. до 12 месяцев, то есть до 7 января 2023 года", - говорится в сообщении Алматинского горсуда.


Ранее в Генпрокуратуре заявили, что Дикий Арман и Кайрат Кудайберген не попадут под амнистию.

Напомним, Арман Джумагельдиев проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия.
 

Похищенное во время беспорядков ружье изъяли у жителя Алматинской области

06.12.2022, 16:36 50606
Похищенное во время беспорядков ружье изъяли у жителя Алматинской области
Фото: Polisia.kz
По факту возбуждено уголовное дело
Конаев. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - У жителя Алматинской области изъяли ружье из салона автомашины. Оружие было похищено во время январских беспорядков.

5 декабря в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УПЭ ДП Алматинской области в селе КазЦИК Илийского района задержан 29-летний местный житель. В ходе обыска салона автомашины задержанного изъято огнестрельное ружье Mannlicher. Отметим, что оно числится в списках похищенного из оружейного магазина в Алматы", - сообщает Polisia.kz.


По факту возбуждено уголовное дело по статье 287, часть 3, УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств"

Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся все необходимые следственные мероприятия, сообщили в областной полиции.
 

 

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