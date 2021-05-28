Директору школы грозит 6 лет тюрьмы за сокрытие фактов насилия над школьницей

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - В производстве имеется 26 дел в отношении педагогов, воспитателей, врачей, вовремя не сообщивших о том, что ребёнок подвергается насилию. Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Серик Шалабаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Серика Шалабаева, по каждому делу наряду с ответственностью насильника, определяется степень вины взрослых, которым родители доверили своих детей.

В производстве имеется 26 дел в отношении педагогов, воспитателей, врачей, вовремя не сообщивших о том, что ребёнок попал в беду. Уже направили в суд такое дело в отношении директора школы. Она знала, что ученица 5 класса подвергается сексуальному насилию со стороны отчима, и скрыла это. Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы", - рассказал спикер.





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