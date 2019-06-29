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Гражданин Узбекистана пытался вывезти из Казахстана семь пакетов с наркотиками, спрятанные в автомобильном тайнике

28.06.2019, 20:21 5239
Гражданин Узбекистана пытался вывезти из Казахстана семь пакетов с наркотиками, спрятанные в автомобильном тайнике
Туркестан. 28 июня. Kazakhstan Today - Гражданин Узбекистана пытался вывезти из Казахстана семь пакетов с наркотиками. Устроенный в автомобиле тайник помогла найти служебная собака пограничников, передает Kazakhstan Today.
 
24 июня, приблизительно в 9.00, на таможенном посту "Жибек жолы" Департамента государственных доходов по Туркестанской области, во время осмотра проходящих через границу автомобилей, служебная собака среагировала на автомашину марки "Шевролет-Каптива", за рулем которой находился гражданин Узбекистана, 1983 года рождения. Данное автотранспортное средство было остановлено, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.
 
При досмотре автомобиля через инспекционно-досмотровый комплекс "RAPISCAN CO2" оператор в правой верхней части крыла автомобиля обнаружил тайник с семью пакетами. Позже специалисты сняли обшивку и изъяли оттуда семь полиэтиленовых пакетов коричневого цвета с неизвестным запахом.
 

Даные пакеты были отправлены на экспертизу. По результатам экспертизы было выявлено, что в пакетах содержалось наркотическое вещество "смола канабиса" весом 3522,146 граммов. По данному факту ведется следствие", - уточнили в КГД. 

 
Напомним, в Алматинской области в рамках отработки "Допинг" полицейские задержали 51-летнего мужчину с крупной партией марихуаны. А в Актюбинской области полиция пресекла деятельность группы наркоторговцев.
 

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