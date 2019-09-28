Талдыкорган. 27 сентября. Kazakhstan Today - Трех человек ранил ножом ранее судимый юноша на свадьбе в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, 23 сентября 2019 года, около 04.00, в Больницу неотложной скорой медицинской помощи Алматы из поселка Бесагаш Талгарского района с диагнозом "резаная рана брюшной полости с повреждением легкого" был доставлен 30-летний житель Алматы.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Талгарского районного управления полиции по части 1 статьи 106 УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью".

Полицейские выяснили, что в питейном заведении поселка Бесагаш в ночное время на свадьбе произошла ссора, в ходе которой молодой человек, запечатлённый видеокамерой, ранил ножом трех мужчин. Одному он причинил тяжкий вред здоровью, двоим другим нанес колото-резаные раны плеч. Правонарушитель с места происшествия скрылся.

По горячим следам полицейским удалось задержать в Алматы подозреваемого - 18-летнего жителя Алакольского района. Он ранее судим в несовершеннолетнем возрасте за аналогичное преступление с применением ножа.

Как пояснили в службе пробации, на подучетного за систематические нарушения условий отбывания наказания в суд были направлены материалы о замене ограничения свободы на лишение свободы. Однако последний в суд не явился, уклонился от контроля и без уведомления покинул место проживания. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения - арест.

Напомним, несколько дней назад после массовой драки в 12-м микрорайоне Актау в полицию доставили 26 учащихся 9 и 10 классов . Как выяснилось, причиной разборок стал конфликт, произошедший во время игры в футбол, сообщил портал "Лада".

У участников групповой драки подростков в Шымкенте изъяли нож, обрез и травматический пистолет. Во время этой драки телесные повреждения получил 16-летний подросток . Начато досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство).

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