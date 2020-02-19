Актобе. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Актюбинской области у браконьеров изъяли сайгачьи рога, передает Kazakhstan Today.

"Вечером 15 февраля в степях Айтекебийского района Актюбинской области сотрудниками криминальной и природоохранной полиции в ходе проведения оперативных мероприятий по профилактике браконьерства, задержана автомашина КамАЗ, в ней находились водитель и два пассажира, все местные жители. При осмотре автомашины были обнаружены и изъяты сайгачьи рога в количестве 6 штук, три туши зайцев и пила. Мужчины пояснили, что рога были спилены на пастбище с тушек сайги, примерно в 100 километрах от места задержания", - сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Ведется следствие, все трое подозреваемых арестованы", - отметили в полиции.

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