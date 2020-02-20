В Алматы осудили братьев, устроивших массовый наезд

Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы вчера осудили братьев, которые умышлено сбили трех человек, передает Kazakhstan Today.

На скамье подсудимых родные братья – 25-летний Жандос и 20-летний Динмухамед Аликеевы. Динмухамеда и Жандоса Аликеевых приговорили в общей сложности к 16 годам тюрьмы. Родственники осужденных недовольны таким решением и намерены его обжаловать", - сообщает телеканал КТК .

Напомним, летом между двумя компаниями произошел конфликт, который едва не закончился убийством. Один из осужденных на своей машине начал давить пешеходов.

Суд приговорил: Аликеева Динмухамеда Токтосуновича признать виновным и назначить ему наказание по данной статье в виде 11 лет 3 месяцев лишения свободы. Местом отбытия наказания определить учреждение уголовной системы максимальной безопасности", - сказал судья Еркин Майшинов.

Его старшего брата отправят в колонию почти на 5 лет. С Жандоса сняли обвинение в покушении на убийство, которое изначально вменяли обоим.

По информации телеканала, с переломами и черепно-мозговой травмой пострадавших госпитализировали. А оба водителя бросились в бега. Жандоса задержали практически сразу, а Динмухамед скрывался две недели.

Также суд обязал братьев выплатить пострадавшим компенсации и возместить процессуальные издержки. Сумма на двоих – 154 тысячи тенге.

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