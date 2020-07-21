В Туркестанской области женщина незаконно открыла процедурный кабинет

Туркестан. 20 июля. Полицейские Туркестанской области задержали женщину, которая незаконно открыла у себя процедурный кабинет и реализовывала лекарства по завышенным ценам, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области, в ходе рейдов сотрудники криминальной полиции, управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с полицейскими Келесского РОП выявили факт реализации местной жительницей лекарств по завышенным ценам. При проверке у женщины изъяли 28 видов медикаментов (более 300 упаковок) и медицинские средства. Также установлено, что она организовала у себя дома, не имея на то лицензии, процедурный кабинет.

Собранные материалы по данному факту полицейские направили в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК по Туркестанской области для принятия соответствующего решения.

Всего же за время проведения рейдов зарегистрировано 25 фактов реализации лекарственных препаратов по завышенным ценам и изъято около 2 тысяч различных лекарств и медицинских средств.

В департаменте полиции региона подчеркнули, что работа в этом направлении будет иметь свое продолжение.

Ранее стало известно о незаконной реализации лекарств на алматинских рынках.

В Нур-Султане владельцы 11 аптек привлечены к ответственности за спекуляцию медикаментами.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства