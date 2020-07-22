Дело по факту гибели школьницы в бассейне Хан Шатыра прекратили

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане прекратили уголовное дело по факту гибели школьницы в бассейне торгово-развлекательного центра "Хан Шатыр", передает Kazakhstan Today.

После смерти школьницы в бассейне столичного торгового центра прошло больше 1 года, а виновные так и не понесли наказание: якобы нет ни доказательств, ни состава преступления, сообщает "Первый канал Евразия"

Живую, не болевшую ничем дочь отдал в школу. Утром забрал, через 2 дня в морге. Если бы школа не повела детей в "Хан Шатыр", у меня бы дочь была живая", - рассказал отец погибшей Ажар Кабуловой Ермек Кабулов.

По его словам, на следующий день после смерти его дочь на всю страну назвали ребенком с задержкой психического развития. Видимо, при таких обстоятельствах было бы легче назвать это несчастным случаем. Далее ответчики по делу заявили об оказываемой психологической и денежной помощи семье Кабуловых, но и это, по словам адвоката, необоснованные слова.

Это вот такого содержания отчеты. Это простые цифры с фамилиями. Ни подписи должностного лица, ни печати. При этом директор школы заявила, что у них вот таким образом ведется бухгалтерия. Что оказывалась помощь в пределах суммы в 640 тысяч тенге", - рассказал адвокат семьи Кабуловых по административному делу Олег Саакян.

По словам Олега Саакяна, директор школы сначала подписала административный протокол. Позже заявила, что на нее оказывало давление вышестоящее руководство, а в конце, что она вообще не читала документ, в котором расписалась. Далее поступит информация о том, что интервью одному из информагенств, в котором сообщила, что погибшая болела, директор школы не давала. А теперь уголовное дело в ее отношении и вовсе прекратили.

Сейчас мы находимся на стадии обжалования данного решения. По нашему мнению, основания для этого у нас есть", - сообщил адвокат семьи погибшей девочки по уголовному делу Евгений Климецкий.

Следующее судебное слушание назначено на 27 июля. Олег Саакян просит все СМИ осветить данную тему. Также наглядно показать, насколько процессы в режиме онлайн нарушают законодательство страны. На неудобных вопросах ответчик может просто сказать, что пропала связь.

Перезваниваем через 3-4 минуты, у нее там сидит юрист школы, классный руководитель, непосредственно, адвокат и еще половина школы там находится в ее кабинете. И это видно, потому что на записи видно: когда ей задаешь вопрос, она вот так смотрит, и вот так руками машет", - сказал Олег Саакян.

Адвокат директора столичной школы №10 от комментариев отказался.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства