В Алматы несовершеннолетнюю заставляли оказывать интимные услуги

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы 16-летнюю девушку заставляли в течение пяти месяцев заниматься проституцией, а в Кызылорде в сексуальном рабстве держали 55-летнюю женщину, передает Kazakhstan Today.

В Алматы задержаны молодые жительницы города, которые путем обмана в течение 5 месяцев вовлекали к занятию проституцией несовершеннолетнюю. Подозреваемые размещали данные 16-летней девушки на интернет-ресурсах с объявлением об оказании интимных услуг. Возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Вовлечение несовершеннолетнего лица в занятие проституцией", - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД РК Думан Таев.

Еще один вопиющий случай сексуальной эксплуатации зарегистрирован в Кызылорде.

Установлены и задержаны двое мужчин, которые в течение недели в одной из квартир города незаконно удерживали и, избивая, сексуально эксплуатировали 55-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело по статье УК "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации", - сказал Думан Таев.

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