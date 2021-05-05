В Костанайской области подросток стрелял в людей

КОСТАНАЙ. 4 МАЯ - Полиция проводит досудебное расследование по факту причинения двум девушкам телесных повреждений в Аркалыке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

3 мая в управление полиции Аркалыка поступило сообщение из больницы о том, что в приемный покой доставлены жительницы города 17 и 25 лет с ранами предплечья и бедра. Полицейские установили, что девушки шли по улице Маясовой и услышали хлопок, после которого обнаружили у себя раны на руке и ноге. Пострадавшие обратились в больницу, где им была оказана первая медицинская помощь, сообщает alau.kz

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 107 УК РК (Умышленное причинение среднего вреда здоровью). На месте происшествия была изъята пуля, предположительно, от пневматического оружия. В настоящее время назначены экспертизы, проводится необходимые следственные действия.

Полицией установлен 15-летний подросток, у которого дома была изъята пневматическая винтовка, принадлежащая его отцу.

В настоящее время в отношении родителей начато административное производство по части 3 статьи 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

14 апреля 12-летний подросток устроил стрельбу в Павлодаре.

9 апреля жители Алатауского района Алматы засняли на видео, как неизвестный мужчина достал из багажника авто винтовку и устроил стрельбу.

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