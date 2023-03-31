30.03.2023, 14:50 34591

Серика Кудебаева доставят в суд принудительно

Подсудимый не явился на судебное заседание
Серика Кудебаева доставят в суд принудительно
Фото: pexels
Талдыкорган. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева доставят в суд принудительно, проинформировали в пресс-службе суда области Жетісу.

Как сообщили в пресс-службе, судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Кудебаева отложено на 3 апреля на 10.00.

В связи с тем, что подсудимый не явился на судебное заседание, сведений, подтверждающих уважительность, причин у подсудимого не имеются. В этой связи в соответствии со статьей 157 и 335 УПК РК судом вынесено постановление о принудительном приводе С. Кудебаева к указанному времени", - проинформировали в суде.


Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях. Сегодня ему должны были вынести приговор, однако судебный процесс перенесли. Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде.

Серика Кудебаева обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий". По статье 362 Уголовного кодекса ему грозит наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

Прокуроры запросили для генерала 9 лет колонии.

Ранее Генеральная прокуратура опубликовала фильм о январских событиях 2022 года. На кадрах видно, как Серик Кудебаев покидает вверенный ему департамент во время беспорядков.
 
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Теги:СудТалдыкорганКудебаев

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31.03.2023, 09:21 2436

КНБ РК выявил очередной крупный канал контрабанды наркотиков  

Наркотики транспортировались через акваторию Каспия
КНБ РК выявил очередной крупный канал контрабанды наркотиков
Фото: КНБ РК
Актау. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности Казахстана нейтрализована деятельность международного наркосиндиката, причастного к контрабанде наркотиков.

В ходе оперативной разработки установлена причастность иностранных граждан к организации устойчивого канала поставок опиатов и других запрещенных веществ на территорию Казахстана морским путем. Оперативниками детально определены маршруты и способы транспортировки наркотиков через акваторию Каспия. Необходимо отметить об использовании членами наркогруппировки маломерных быстроходных судов, оборудованных современными спутниковыми средствами навигации и GPS, что затрудняло их обнаружение", - сообщили в пресс-службе КНБ.



26 марта 2023 года в Мангистауской области на завершающей стадии операции сотрудниками КНБ и спецподразделения "А" задержаны организатор наркоканала и трое его пособников.

Задержание проведено путем блокирования прибрежной зоны катерами Пограничной службы КНБ. Контроль осуществлялся с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При осмотре водного транспорта контрабандистов обнаружено свыше 30 кг опия и 10 упаковок психотропного вещества "метадон", - проинформировали в КНБ.


КНБ РК

Материал по данному делу зарегистрирован в ЕРДР, следственные мероприятия проводятся во взаимодействии с органами прокуратуры.

Ранее сообщалось, что КНБ провел спецоперацию по ликвидации крупной нарколаборатории.
 
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Теги:НаркотикиКНБконтрабанда
31.03.2023, 08:50 1446

Схрон с похищенным во время январских событий оружием обнаружили в области Жетысу

Схрон с похищенным во время январских событий оружием обнаружили в области Жетысу
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Схрон с пневматическими винтовками, похищенными из оружейного магазина во время январских событий, обнаружили в области Жетысу.

Факт зарегистрирован 29 марта в Кербулакском районе. Схрон нашли на обочине автодороги Когалы - Шаган местные жители, сообщившие о находке в полицию. Изъяты три пневматические винтовки калибра 4,5 и 6 мм BSA Ultrа, Action sport games и BSA Us. Установлено, что оружие похитили в январе 2022 года в одном из охотничьих магазинов Алматы", - сообщает Polisia.kz.


Собранный по факту материал вместе с изъятыми винтовками направлен в указанное подразделение полиции.

Ранее сообщалось, что всего в ходе январских событий было похищено около 3 тысяч единиц оружия.

Как сообщил председатель КНБ Ермек Сагимбаев, в прошлом году из незаконного оборота изъято более 1100 единиц оружия, 598 гранат и 31 860 боеприпасов, почти половина изъятого была похищена во время январских событий.
 
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Теги:ОружиесхронЖетысуская область
30.03.2023, 12:45 38156

В Астане лицам с ограниченными возможностями незаконно начислялись налоги

Некоторые частные нотариусы столицы незаконно взыскивали государственную пошлину
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане лицам с ограниченными возможностями незаконно начислялись налоги и пошлины, сообщает пресс-служба прокуратуры Астаны.

Некоторые частные нотариусы столицы незаконно взыскивали государственную пошлину с указанных лиц, тогда как пунктом 4 статьи 617 Налогового кодекса (Освобождение от уплаты государственной пошлины при совершении нотариальных действий) они освобождены от уплаты при совершении нотариальных действий", - проинформировали в ведомстве.


В другом случае налоговые органы также незаконно начисляли платежи за транспорт, землю, несмотря на то что указанный контингент освобождался от их уплаты.

В данном случае налоговые органы не утруждали себя выяснением наличия прав на освобождение от уплаты сборов. По акту надзора прокуратуры незаконная практика в деятельности частных нотариусов и налоговиков исключена", - отметили в прокуратуре.


Напомним, в 2021 году сенат утвердил новые пособия для людей с инвалидностью.
 
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Теги:НалогиАстанаПрокуратура
30.03.2023, 09:38 44146

ОПГ из сотрудников КТЖ похитила выделенные на улучшение железнодорожного полотна 127 млн тенге

Им покровительствовал сотрудник полиции
ОПГ из сотрудников КТЖ похитила выделенные на улучшение железнодорожного полотна 127 млн тенге
Караганда. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - При координации Главной транспортной прокуратуры управлением по борьбе с организованной преступностью департамента на транспорте пресечена преступная группа, которая в течение 2 лет занималась хищением материалов, предназначенных для улучшения состояния железнодорожных путей, информирует Главная транспортная прокуратура.

По версии следствия, похищенные подкладки, шпалы, рельсы и другие товары списывались путем внесения фиктивных сведений об их установке на верхних строениях дорожного полотна взамен непригодных либо имеющих определенные дефекты.

В преступную группу были вовлечены 17 действующих и бывших работников Карагандинского отделения АО "НК "КТЖ". Им покровительствовал сотрудник полиции. Предварительный ущерб заявлен на сумму свыше 127 млн тенге, это порядка 800 тонн материалов верхнего строения железнодорожных путей", - рассказали в ведомстве.


На сегодня установлены скупщики и местонахождение большинства похищенных товаров, а также грузовые автотранспортные средства, на которых их перевозили.

С санкции суда в следственный изолятор водворены начальник участка Жанааркинской дистанции пути и его заместитель, а также начальник линейного отделения полиции.

Напомним, бухгалтеров Алматинского отделения КТЖ подозревают в крупных систематических хищениях.
 
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Теги:КТЖхищение
29.03.2023, 19:13 63676

34 кг мефедрона - нарколабораторию ликвидировали в Жамбылской области

Лаборатория в течение 2-3 месяцев работала на территории Байзакского района
Тараз. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате совместной работы ДКНБ и прокуратуры Жамбылской области в рамках проекта "Борьба с наркотиками" разоблачены действия преступной группы, состоявшей из 5 человек, изготавливавшей и хранившей мефедрон. Изъято 34 кг 123 г, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Лаборатория в течение 2-3 месяцев работала на территории Байзакского района. Здесь занимались подготовкой и последующей реализацией наркотиков в другие города Республики.

Преступники, приняв меры предосторожности высокого уровня, заранее планировали свои действия в съемной квартире в Таразе и дистанционно контролировали лабораторию посредством видеонаблюдения.

Сотрудники ДКНБ области задержали преступную группу на момент изготовления наркотиков при поддержке прокуратуры.

Все подозреваемые были арестованы. Преступные действия квалифицированы по пунктам 1, 3  части 3 статьи 297 УК и в настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

Ранее Комитетом национальной безопасности РК ликвидирована крупная лаборатория по производству психотропных веществ. Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков - 200 кг готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование.
 
29.03.2023, 13:56 71621

Более 400 килограммов осетровых изъято у браконьеров в Атырауской области

Браконьерам грозит наказание до 5 лет лишения свободы
Более 400 килограммов осетровых изъято у браконьеров в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
Атырау. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 400 килограммов незаконно выловленной осетровой рыбы изъято у браконьеров в Атырауской области.

25 марта сотрудниками ОП Курмангазинского района при досмотре ГАЗели, находящейся под управлением 43-летнего жителя района, изъяты осетровые рыбы общей массой 417 кг", - сообщает Polisia.kz.  


По данному факту проводится досудебное расследование по статье 339, часть 1, УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

По статье браконьерам грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Мангистауской области полицейские изъяли у браконьеров 124 килограмма осетра.  

Напомним, в этом году прикаспийские страны продлили мораторий на промысел осетровых. Вылов намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях.
 
29.03.2023, 09:08 80246

КНБ провел спецоперацию по ликвидации крупной нарколаборатории   

В ней производили психотропные вещества, изъято 200 кг наркотиков
КНБ провел спецоперацию по ликвидации крупной нарколаборатории
Фото: КНБ РК
Туркестан. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности РК ликвидирована крупная лаборатория по производству психотропных веществ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков - 200 кг готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование", - проинформировали в КНБ.


КНБ РК

В процессе разработки в поле зрения оперативников попал иностранный гражданин, прибывший в Казахстан с целью организации масштабного производства запрещенных веществ и последующей их реализации в странах СНГ.

КНБ РК

Дальнейшие оперативные мероприятия позволили установить подпольную производственную базу в Туркестанской области. Следует отметить, что нарколаборатория была оснащена современным оборудованием и располагалась на площади 0,4 гектара. По периметру участка были установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения. Злоумышленником соблюдались строжайшие меры конспирации. Организатор задержан с поличным в момент изготовления психотропного вещества "альфа-PVP", - сообщили в пресс-службе.


КНБ РК

По данному факту КНБ зарегистрирован материал досудебного расследования. Работа по противодействию международному наркобизнесу продолжается.
 
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Теги:нарколабораторияликвидацияКНБ
28.03.2023, 20:11 96801

Астанчанин заказал убийство родственницы, чтобы не отдавать 500 тысяч долларов   

Для задержания организатора и основного инициатора преступления сотрудники полиции провели оперативную комбинацию с имитацией убийства
Фото: Polisia.kz
Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Астаны проведены оперативные мероприятия в отношении ранее судимого жителя столицы, который в интересах третьего лица организовал убийство 57-летней женщины, сообщает Polisia.kz.

Организатор через своего знакомого заключил сделку с исполнителем и отдал ему один миллион тенге предоплаты из 10 миллионов тенге, а также передал сотовый телефон с фотографией и другими данными предполагаемой жертвы.

В тот же день сотрудниками УБОП наемный убийца был установлен. Вещественные доказательства изъяты. Для задержания организатора и основного инициатора преступления сотрудники полиции провели оперативную комбинацию с имитацией убийства.

В результате оперативно-следственных мероприятий все участники преступления задержаны и водворены в ИВС. Установлено, что организатором убийства является родственник потерпевшей, которому в феврале она передала на хранение 500 тысяч долларов, что и послужило мотивом преступления.

В интересах следствия другие обстоятельства преступления не разглашаются. Расследование продолжается.


Органами уголовного преследования страны за последние три года по подозрению в совершении различных преступлений разыскивалось более 3000 человек. При координации прокуроров 500 человек уже задержаны, в том числе путем их поимки в иностранных государствах и последующей экстрадиции в Казахстан. Сейчас подлежат поимке свыше 2500 человек. В основном разыскиваются по линии органов внутренних дел: 400 - за совершение мошенничества, 250 - за кражи.
 
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Теги:ДеньгиУбийствозаказ

 

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