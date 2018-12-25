Адвокат попросил вернуть на повторное расследование дело об убийстве Дениса Тена в связи с тем, что убийство могло быть заказным

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - Адвокат попросил вернуть прокурору дело об убийстве Дениса Тена на повторное расследование в связи с тем, что убийство могло быть заказным, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Алматы начались слушания по делу об убийстве Дениса Тена.

Как сообщил представитель семьи Дениса Тена адвокат Нурлан Устемиров, в ходе ознакомления с материалами дела было выявлено около 14 противоречий, которые указывают, что это могло быть заказным преступлением.

"Мы просим повторно рассмотреть дело", - сказал он.

В свою очередь, судья Кеншилик Абдельдинов отклонил ходатайство о возврате дела на повторное расследование. Он отметил, что для этого нет необходимости.

Напомним, казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.

На скамье подсудимых находятся трое подозреваемых: 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов и 24-летний уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева, которая в драке не участвовала, но не донесла о преступлении и не сообщила о местонахождении подозреваемых.

Следующее заседание суда назначено на 3 января 2019 года.

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