Адвокат попросил вернуть на повторное расследование дело об убийстве Дениса Тена в связи с тем, что убийство могло быть заказным

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - Адвокат попросил вернуть прокурору дело об убийстве Дениса Тена на повторное расследование в связи с тем, что убийство могло быть заказным, передает Kazakhstan Today.
Сегодня в Алматы начались слушания по делу об убийстве Дениса Тена.
Как сообщил представитель семьи Дениса Тена адвокат Нурлан Устемиров, в ходе ознакомления с материалами дела было выявлено около 14 противоречий, которые указывают, что это могло быть заказным преступлением.
"Мы просим повторно рассмотреть дело", - сказал он.
В свою очередь, судья Кеншилик Абдельдинов отклонил ходатайство о возврате дела на повторное расследование. Он отметил, что для этого нет необходимости.
Напомним, казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.
На скамье подсудимых находятся трое подозреваемых: 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов и 24-летний уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева, которая в драке не участвовала, но не донесла о преступлении и не сообщила о местонахождении подозреваемых.
Следующее заседание суда назначено на 3 января 2019 года.
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