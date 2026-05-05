Более 12 тонн золотосодержащего сырья изъято у нелегальных старателей в Казахстане  

Тараз. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - C прошлого года за причастность к хищению золота и незаконному старательству в Казахстане к ответственности привлекли более 1400 лиц. Из незаконного оборота изъято свыше 12 тонн золотосодержащего материала, сообщает Polisia.kz









К примеру, завершено расследование по делу о хищении золотосодержащей руды с территории ГОК "Акбакай" в Жамбылской области. Уголовное дело находится в суде.





Кроме того, предотвращена попытка нового преступления на том же предприятии. В результате была задержана группа жителей Жамбылской, Улытауской и Карагандинской областей, которые планировали наладить канал хищения сырья. У них изъяли оружие, крупную сумму денег, средства связи и автомобили.





В настоящее время продолжается расследование, устанавливается размер ущерба. Также проверяется возможная причастность сотрудников охраны и службы безопасности комбината.