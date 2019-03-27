Актау. 21 декабря. Kazakhstan Today - Более 450 килограммов рыбы осетровых пород изъяли полицейские в квартире жителя Актау, передает Kazakhstan Today.





По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, сотрудники природоохранной полиции 18 декабря задержали браконьера и изъяли у него 459 килограммов рыбы осетровых пород. В этот день, примерно в 15.00, на пульт дежурной части управления полиции Актау поступил вызов о незаконной продаже рыбы осетровых пород в одной из квартир дома №60 14-го микрорайона, пишет Lada.kz





В тот же день сотрудниками полиции в ходе проведения обыска в квартире были обнаружены три морозильных камеры, внутри которых находилось 125 штук рыб осетровых пород общим весом 459 килограммов", - проинформировал начальник природоохранной полиции МПС ДП Мангистауской области Беккали Алдабергенов.





Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УП Актау по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами животных, их частями или дериватами).





По данному факту назначена экспертиза, проводится досудебное расследование.





Напомним, ранее сообщалось, что конфискованную у браконьеров рыбу в Актау продавали незаконно. Позже стало известно, что прокуратура Мангистау проверяет законность реализации рыбного конфиската.





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