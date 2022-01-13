Более ста нарушителей с боеприпасами и наркотиками задержаны в Кызылординской области

Фото: policia.kz

НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ -С момента развертывания блокпостов в Нур-Султане тщательно проверено на предмет запрещенных веществ около 50 тысяч автомашин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По городу Нур-Султану и на блокпостах изъято два гладкоствольных оружия "Сайга", учебно-тренировочная граната РГД-5, пистолет марки CZvz.27, травматический пистолет, бронежилет, боеприпасы, 11 бит, пять резиновых палок, кастеты, дубинки, ножи, аэрозольный пистолет, наручники и перцовый баллончик, рассказали в комендатуре столицы.





По всем фактам проводится проверка.

На блокпосту пресечено два факта незаконного хранения наркотических средств. Сотрудниками полиции была остановлена автомашина, в ходе проверки которой выявлен 26-летний пассажир, подозреваемый в совершении кражи. Установлено, что ранее, в июне, он совершил кражу в Павлодаре, сообщает телеканал "КТК".

Также задержан 36-летний пассажир другой автомашины, который совершил аналогичное преступление в Караганде.

Подозреваемые на блокпосту были задержаны и переданы инициаторам розыска.

За этот период, по информации комендатуры, проверено 4649 объектов съемного жилья и 420 хостелов с целью недопущения противоправных действий и выявления нарушений миграционного законодательства.

В ходе проверок выявлено 1372 нарушения миграционного законодательства, выдворены из страны 38 иностранец. За нарушение режима ЧП по статье 476 КоАП привлечено к административной ответственности 318 лиц, из них 30 арестованы и 137 оштрафованы.

Пресечены в период ЧП 10 фактов вождения транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, все водители по решению суда арестованы.