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"Да простит нас Бог": медики в роддоме Атырау советовались перед убийством младенца

02.09.2020, 15:18 22600
"Да простит нас Бог": медики в роддоме Атырау советовались перед убийством младенца
Атырау. 2 сентября. Kazakhstan Today - На продолжающемся в Атырау судебном процессе по делу об убийстве младенца в роддоме Атырау был допрошен в качестве свидетеля следователь по особо важным делам департамента по противодействию коррупции Аскарбек Ермукашев, возглавлявший межведомственную следственно-оперативную группу, передает Kazakhstan Today.
 
Издание "Ак Жайык" опубликовало опрос Ермукашева в суде адвокатом Талгатом Мукатовым, который представляет интересы акушерки Кулбатыровой. Как уточнил адвокат, его подзащитной было предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, совершённом группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление.
 

Это доказывается результатами негласных следственных действий. Есть телефонный разговор двух лиц. Была проведена филологическая экспертиза для установления смыслового содержания разговора. Ваша подзащитная является исполнителем", - сказал Мукатов.

 
По его словам, убийство отнесено к категории особой жестокости, так как, "положив младенца в холодильник, ему перекрыли доступ воздуха". 
 

Младенца поместили в холодильник с целью скрыть преступление по статье 317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). И еще, чтобы завтра экспертиза не выявила (что ребенок был убит. - Прим. агентства), стоял вопрос: положить его в воду или в холодильник. Исходя из содержания аудиозаписи, там говорят о том, что если положить в воду, то экспертиза может показать присутствие воды в легких ребенка, поэтому решили поместить в холодильник. В течение определенного времени живой младенец находился в беспомощном состоянии, ему не оказывалась помощь", - рассказал Аскарбек Ермукашев.

 
По мнению адвоката, обстоятельства убийства "спонтанно возникли", так как перед этим работники роддома "не договаривались, что убьют кого-то". В частности, по его мнению, предварительного сговора не было, а акушерка Кулбатырова действовала по указанию руководства.
 

Я уже говорил, есть стенограмма телефонного разговора, есть заключение филологической экспертизы, из которого ясно, что медики советовались между собой и решили судьбу этого младенца. И еще в стенограмме телефонного разговора есть такие слова: "Да простит нас Бог". Они осознавали, о чём идёт речь", - заключил Аскарбек Ермукашев.

 
Напомним: по информации Агентства по противодействию коррупции, медики оставили новорожденного ребенка умирать в холодильной камере, так как неверно внесли его в базу как мертворожденного. Когда ребенок подал признаки жизни, врачи, имея возможность принять неотложные меры по его реанимации, решили действовать согласно оформленным документам и оставили новорожденного умирать. 
 
О том, что медики решили убить ребенка, оперативники антикоррупционной службы узнали, прослушивая телефон директора центра, который на тот момент подозревался в коррупции. Несмотря на оперативные действия, спасти новорожденного не удалось.
 
Ранее по делу об убийстве младенца за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог экс-директор Атырауского областного патологоанатомического бюро отделался штрафом.
 

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