Тараз. 30 декабря. Kazakhstan Today - Директора Сарышаганской дистанции пути филиала КТЖ осудили на 7 лет условно за хищение 16 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Жамбылской области ранее проводилось следствие в отношении директора Сарышаганской дистанции пути (ПЧ-48) филиала АО "НК "КТЖ" - "Жамбылское отделение магистральной сети" Кыдырбаева Т.С. Он подозревался в хищении бюджетных средств в особо крупном размере - в общей сумме 16 млн 78 тыс. тенге путем необоснованного списания ГСМ и новых металлических частей стрелочного перевода, сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

В ходе следствия причиненный ущерб был полностью возмещен.

26 декабря текущего года приговором Приозерского городского суда Карагандинской области Кыдырбаев признан виновным в хищении и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно, с лишением права занимать определенные должности на государственной службе.

Напомним, ранее начато досудебное расследование в отношении и.о. директора департамента взыскания задолженности АО "Фонд проблемных кредитов" Министерства финансов РК по подозрению в хищении чужого имущества , в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в сумме 20 млн тенге, путем обмана и злоупотребления доверия учредителя и руководителя ТОО при приобретении залогового имущества в виде элеватора, расположенного в Актюбинской области.

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