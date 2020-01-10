Актау. 9 января. Kazakhstan Today - Двух браконьеров с тушей джейрана задержали в Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

7 января при проведении оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" полицейские задержали двух мужчин в Бейнеуском районе, пишет " Лада ".

Они передвигались на мотоцикле. Документов на него не было. На корпусе транспортного средства была закреплена туша джейрана. При себе у мужчин имелись двуствольное ружье 16 калибра, несколько десятков патронов и нож. Мотоцикл нарушителей был водворен на штрафстоянку", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований Бейнеуского района по пункту 2 части 4 статьи 337 Уголовного Кодекса РК.

Назначена судебно-криминалистическая экспертиза. Один из охотников, предположительно убивший животное, водворен в изолятор временного содержания.

Как отмечается в сообщении, джейран внесен в Красную книгу Казахстана.

Напомним, в октябре 2019 года в Мойынкумском районе Жамбылской области браконьеры подстрелили трех краснокнижных джейранов

Между тем, с этого года в Казахстане ужесточена уголовная ответственность за браконьерство и покушение на жизнь егерей и инспекторов "Охотзоопрома".

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