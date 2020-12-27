Глава управления строительства Актюбинской области признан виновным в хищении 60,7 млн тенге, выделенных на строительство школы

Актобе. 26 декабря. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Актюбинской области ранее окончено уголовное дело в отношении бывшего руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Иманалина Н.Ж. и директора ТОО "Ак Саток" Койбагарова по факту хищения путем мошенничества бюджетных средств в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

Иманалин подозревался в хищении путем мошенничества группой лиц по предварительному сговору с директором частной компании Койбагаровым бюджетных средств в общей сумме 60 703 175 тенге выделенных на строительство школы на 320 мест в селе Сагашили Мугалжарского района", - сообщает пресс-служба департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Актюбинской области.

Он также подозревался в необоснованном возврате частной компании трех процентов суммы обеспечения исполнения обязательств по договору о государственных закупках в размере 22,4 млн тенге, при ненадлежащем исполнении компанией обязательств в виде невыполненных работ на объекте строительства школы.

Он также подозревался в неповиновении законному требованию сотрудников полиции в период ЧП и в угрозе применения насилия в отношении указанных сотрудников при исполнении ими своих служебных обязанностей", - сообщает ведомство.

25 декабря 2020 года приговором суда №2 города Актобе Иманалин осужден к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.

Этим же приговором, Койбагаров осужден к 6 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности в коммерческих организациях в течение 10 лет", - добавили в ведомстве.





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