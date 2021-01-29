Хамитова приговорили к 6 месяцам ограничения свободы за призывы к насилию

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Суд приговорил бойца ММА Куата Хамитова к шести месяцам ограничения свободы за призывы избивать дезинфекторов, передает Kazakhstan Today.

Алмалинский районный суд Алматы признал виновным бойца ММА Куата Хамитова по статье 272 УК РК (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами) и назначил ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Говоря последнее слово в суде, спортсмен отметил, что для него главное - иметь возможность выезжать за границу.

У меня есть цель, у меня есть бои, у меня есть планы, я хочу быть гражданином, который может уехать за границу", - сказал Хамитов.

Напомним, в сентябре прошлого года в ходе мониторинга соцсетей, полицейские обнаружили видео, на котором Хамитов призывает граждан избивать дезинфекторов

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